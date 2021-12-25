Üye Girişi
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)

25.12.2021 11:07
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.700,00-6,6717,78
İş Bankası (C)7,77-3,0014,39
İş Bankası (Kur.)700.000,005,3684,21
İş Fin.Kir.3,13-10,83-18,91
İş Girişim8,22-4,75-56,62
İş GMYO2,78-2,469,45
İş Y. Men. Değ.22,90-0,8737,97
İş Yat. Ort.3,083,36-8,42
İşbir Holding64,004,1519,23
İşbir Sentetik Dokuma12,8411,56

Işık Plastik4,903,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-3,30-22,81
İttifak Holding1,27-3,05-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,872,3210,39
İzmir Demir Çelik2,41-8,37-27,18
İzmir Fırça6,35-2,4614,21
Jantsa Jant Sanayi64,90-4,9856,58
Kafein Yazılım19,23-2,34-9,89
Kalekim Kimyevi Maddeler17,331,05

Kaplamin24,90-4,52-26,33
Kardemir (A)7,52-26,3526,39
Kardemir (B)7,75-20,1947,06
Kardemir (D)9,43-19,4063,15
Karel Elektronik11,65-11,7473,25
Karsan Otomotiv3,47-10,806,77
Karsu Tekstil7,99-2,68-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji13,501,50

Kartonsan53,40-9,49-43,60
Katmerciler Ekipman1,435,15-17,45
Kent Gıda177,30-0,78-50,14
Kerevitaş Gıda4,54-6,97-31,00
Kervan Gıda12,30-3,1520,17
Kervansaray Yat. Holding0,603,45-52,38
Kiler GMYO1,72-6,52-31,47
Kızılbük GYO29,50-2,25

Klimasan Klima9,96-9,6218,04
Koç Holding29,44-13,3143,94
Konfrut Gıda4,48-2,406,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,954,77183,69
Konya Çimento1.000,00-7,19-11,50
Konya Kağıt7,501,35

Koray GMYO6,05-8,3335,96
Kordsa Teknik Tekstil30,38-19,6395,37
Koza Altın116,00-17,6719,96
Koza Madencilik17,71-19,4314,33
Körfez GMYO7,2113,7224,31
Kristal Kola1,9527,45-36,17
Kron Telekomünikasyon37,32-2,661,30
Kuştur Kuşadası Turizm241,0011,2753,21
Kuyas Yatırım4,9121,84113,48
Kütahya Porselen107,404,27112,88
Kütahya Şeker Fabrikası28,662,28

Lider Faktoring4,114,5820,53
Link Bilgisayar27,58-4,04-12,71
Logo Yazılım41,36-11,6232,82
Lokman Hekim Sağlık13,722,4695,12
Lüks Kadife52,40-0,9582,49
Makina Takım3,14-3,98-7,92
Manas Enerji Yönetimi16,028,02

Margün Enerji9,20-3,36

Marka Yatırım Holding3,38-7,40-47,43
Marmaris Altınyunus252,00-8,03126,82
Marshall228,701,28-25,43
Martı GMYO0,89-2,20-65,15
Martı Otel1,78-1,11-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,58-2,92

Mavi Giyim64,90-15,7125,75
Mazhar Zorlu Holding31,38-2,18-0,32
Meditera Tıbbi Malzeme45,74-0,57

Mega Polietilen5,994,17-21,80
Menderes Tekstil2,08-4,59-32,69
Mercan Kimya9,720,21

Merit Turizm29,320,55183,03
Merko Gıda4,43-6,14-48,73
Metemtur Yatırım4,2520,06-47,44
Metro Holding1,4325,44-23,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,300,88-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,650,00-27,61
Mia Teknoloji31,500,25

Migros Ticaret39,34-12,58-8,08
Milpa3,54-4,07-23,04
Mistral GMYO4,12-2,83-11,89
MLP Sağlık31,82-15,2460,14
MMC San. ve Tic. Yat.3,17-17,23-31,09
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,722,38

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,96-3,63-32,83
Mondi Tire Kutsan9,21-7,9021,18
Nasmed Egepol7,32-2,92

Naturel Enerji40,263,2813,38
Naturelgaz6,88-5,10

Net Holding5,60-6,9863,27
Netaş Telekom.17,24-5,59-38,60
Niğbaş Niğde Beton11,96-27,78-77,00
Nuh Çimento50,6011,805,35
Nurol GMYO6,87-3,51-5,76
Odaş Elektrik1,37-2,84-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,8628,40

Orge Enerji Elektrik6,11-8,1232,47
Orma Orman Mahsulleri35,503,14141,17
Osmanlı Menkul26,80-4,42-12,83
Ostim Endüstriyel Yat1,63-0,61-30,15
Otokar364,00-7,7319,62
Otto Holding33,3227,76216,43
Oyak Çimento6,88-9,23-21,64
Oyak Yat. Ort.6,85-0,72-0,75
Oyak Yatırım Menkul49,287,36

Oylum Sınai Yatırımlar6,06-6,0528,66
Özak GMYO5,69-14,1811,57
Özbal Çelik Boru26,0411,00297,56
Özderici GMYO1,53-3,16-31,08
Özerden Plastik7,562,86-16,00
Pamel Elektrik88,50-0,06315,10
Panora GMYO8,75-5,5149,04
Papilon Savunma13,64-3,19-40,01
Park Elek.Madencilik6,567,5422,16
Parsan32,20-5,8532,51
Pasifik GYO15,700,51

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,29-1,60

Pegasus89,90-7,5620,51
Peker GMYO0,92-8,00-60,67
Penguen Gıda3,44-7,03-31,88
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım375,00-7,82

Pera GMYO1,22-3,94-30,35
Pergamon Dış Ticaret24,92-0,8035,96
Petkim8,12-16,2963,05
Petrokent Turizm7.023,0014,81674,82
Pınar Et ve Un19,55-5,19-10,66
Pınar Su3,46-4,95-14,87
Pınar Süt17,88-8,31-20,71
Plastikkart17,755,3424,61
Polisan Holding2,93-3,30-23,79
Politeknik Metal550,203,4835,61
Prizma Press Matbaacılık3,63-3,71-33,76
QNB Finans Fin. Kir.78,50-0,70-37,35
QNB Finansbank39,80-9,87-43,43
QUA Granite Hayal Yapı12,11-4,57

Rainbow Polikarbonat12,544,94

Ral Yatırım Holding13,2513,93198,42
Ray Sigorta13,555,20-12,30
Reysaş GMYO3,21-4,46-0,98
Reysaş Lojistik4,54-12,36-12,25
Rhea Girişim1,88-2,59-49,46
Rodrigo Tekstil18,997,7138,51
Royal Halı3,578,513,78
RTA Laboratuvarları20,700,78-31,64
Sabancı Holding13,47-10,6822,17
Safkar Ege Soğutmacılık7,200,00-33,82
Sanel Mühendislik5,160,5850,88
Sanifoam Sünger33,829,03148,68
Sanko Pazarlama9,14-5,38-1,38
Saray Matbaacılık3,81-7,30-56,56
Sarkuysan20,18-2,98132,02
Sasa Polyester47,60-8,46217,66
Say Yenilenebilir Enerji31,1214,66265,69
Sekuro Plastik17,00-1,1121,78
Selçuk Ecza Deposu11,09-4,97-17,44
Selçuk Gıda4,20-4,55-15,66
Selva Gıda Sanayi14,1421,27

Senkron Güvenlik22,504,17-14,32
Serve Film Prodüksiyon12,80-1,61-20,00
Servet GMYO86,00-4,079,69
Seyitler Kimya15,591,1715,80
Silverline Endüstri4,92-2,57-42,79
Sinpaş GMYO4,278,382,15
Smartiks Yazılım5,120,99-42,21
Sodaş Sodyum Sanayii28,50-13,648,22
Söktaş2,30-12,55-29,25
Sönmez Filament33,00-10,57-37,95
Sönmez Pamuklu8,99-2,49-39,08
Sumaş Suni Tahta101,9017,1999,76
Şeker Fin. Kir.5,268,23-17,81
Şekerbank1,07-7,76-29,14
Şişe Cam13,80-13,4392,75
Şok Marketler Ticaret13,02-13,894,33
T. Halk Bankası4,77-7,02-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,39-2,44-26,18
T.S.K.B.1,50-7,41-14,11
T.Tuborg19,70-10,3711,10
Tat Gıda11,72-2,661,37
TAV Havalimanları33,20-14,9255,87
Tek-Art Turizm1,25-3,10-38,12
Tekfen Holding21,00-16,2028,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,40-4,76-26,10
Temapol Polimer Plastik14,50-1,2326,09
Tetamat Gıda Yatırımları399,3033,9984,60
TGS Dış Ticaret14,71-2,0015,74
Tofaş Oto. Fab.71,55-15,87131,47
Torunlar GMYO4,11-2,845,38
Trabzon Liman30,52-17,392,46
Trabzonspor Sportif6,844,91180,33
Trend GMYO6,557,91-47,89
TSKB GMYO2,863,62-40,74
Tuğçelik14,801,0283,17
Tukaş7,35-2,39-24,15
Turcas Petrol4,09-1,68-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık10,55-12,81

Turkcell19,33-7,9529,59
Tümosan Motor ve Traktör17,58-8,4924,95
Tüpraş154,60-17,1543,15
Türk Hava Yolları21,12-6,6363,59
Türk İlaç Serum13,2619,46

Türk Prysmian Kablo40,44-25,11235,26
Türk Telekom10,536,1533,30
Türk Traktör208,00-4,5022,09
Türker Proje Gayrimenkul124,80-2,6510,54
Türkiye Sigorta5,20-2,07-15,83
Ufuk Yatırım19,30-12,1144,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,36-0,59-20,75
Ulusal Faktoring2,649,54

Ulusoy Elektrik69,401,3135,15
Ulusoy Un Sanayi6,642,7930,49
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,60-5,33-31,62
Utopya Turizm12,91-4,37-66,73
Uzertaş Boya35,488,04-37,31
Ülker Bisküvi18,09-15,70-18,94
Ünlü Yatırım Holding5,48-13,97

Vakıf Fin. Kir.3,04-0,6848,92
Vakıf GMYO1,65-5,71-31,21
Vakıf Yat. Ort.5,45-3,37-25,95
Vakıflar Bankası3,85-2,04-18,26
Vakko Tekstil9,61-3,6153,36
Vanet Gıda4,75-16,96-38,55
VBT Yazılım20,22-0,39

Verusa Holding46,70-4,033,59
Verusaturk Girisim24,181,1785,31
Vestel24,88-11,9650,02
Vestel Beyaz Eşya7,81-4,4175,96
Viking Kağıt6,34-1,55-29,56
Yapı ve Kredi Bank.3,53-1,9417,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,64-1,66-18,10
Yataş11,30-9,82-20,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,123,65-29,09
Yeni Gimat GMYO20,60-0,4877,71
Yeo Teknoloji51,600,98

Yeşil GMYO0,78-7,14-43,48
Yeşil Yapı0,97-3,96-47,28
Yeşil Yatırım Holding1,86-4,12-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme16.669,8019,076,86
Yonga Mobilya28,7213,97-3,59
Yükselen Çelik5,33-7,792,59
Yünsa12,22-3,78-12,03
Ziraat GMYO2,48-4,98

Zorlu Enerji1,70-1,16-32,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok         
11:06
Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama         
10:52
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira         
10:33
Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim         
10:00
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncusu daha koronavirüse yakalandı         
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:36 Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
10:34 Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti
10:28 "Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş
10:18 Bakan Nebati: Geliyor Hazine ve Maliye'nin sopası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement