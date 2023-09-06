Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak

Son Güncelleme: 06.09.2023 12:55

Son dakika: İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın neden olduğu selde 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı, yüzlerce evi su bastı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen ailelere hane başına 15 bin TL para yardımı yapılacağını söyledi.

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yüzlerce evin su bastığı felakette 2 kişi hayatını kaybetti. Ekipler, temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ederken selden etkilenen ailelere nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hane başına 15 bin TL verileceğini söyledi.

Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Yerlikaya konu hakkında yaptığı duyuruda, "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sel felaketinde yüzlerce ev ve iş yeri zarar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut ve Eyüpsultan'da 30 konutun yaşanan selden etkilendiğini açıkladı.

Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak

BAKAN YERLİKAYA: METREKAREYE 125 KG YAĞMUR YAĞDI

Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde konuşan Yerlikaya, dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüpsultan'ın bir kısmında sağanak yağışın etkili olduğunu, Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdığını belirtti.

Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak

ZARAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

İstanbul Valisi Davut Gül'ün koordinasyonunda, emniyet, jandarma, AFAD, İSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinin motopomplar, vidanjörler ve su boşaltmayla ilgili araçlarıyla suların tahliyesinin sabaha kadar kesintisiz devam edeceğini aktaran Yerlikaya, Valiliğin koordinasyonunda bugün zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacaklarını bildirdi

Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin TL para yardımı yapılacak - Son Dakika
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