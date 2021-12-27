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Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira - Son Dakika

Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira

27.12.2021 13:05

1800'lü yıllarda Fransız bir mimar tarafından yapıldığı tahmin edilen 1'inci derece tarihi eser Razi Trak Köşkü, 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Köşkün dördüncü sahibi olan Trak ailesi, kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı aldı. Bir zamanlar Mısır prensesi Hoşyar'ın da yaşadığı Osmanlı mimarisiyle yapılan 4 katlı tarihi köşk 26 odaya sahip.

Osmanlı döneminde Tüccar Şekip Beyin Fransız bir mimara 19'uncu yılların sonlarında yaptırdığı tahmin edilen tarihi Razi Trak Köşkü, 100 yıldan fazladır mülkiyeti bulunan Trak ailesi tarafından 85 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ailenin küçülmesi ve artık kullanmadıkları gerekçesiyle satış kararı verilen köşkün 26 odası, 4 salonu ve 3 banyosu bulunuyor.

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ, DUVAR SÜSLEMELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Osmanlı imparatorluğunun son döneminden Cumhuriyet'in ilanına oradan da günümüze korunarak gelen dış cephesi ahşap kaplama olan tarihi köşkteki ince kalem işlemeler, 5 metreyi bulan tavan yükseklikleri, duvar süslemeleri, pencere ve kapı detaylarıyla dikkat çekiyor. Tarihi köşkün satış fiyatı bir internet sitesinde 85 milyon lira olarak duyuruldu.

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

MISIR PRENSESİ HOŞYAR DA BURADA YAŞAMIŞ

Köşkün tarihine ve satışına ilişkin bilgi veren gayrimenkul danışmanı Amber Erdoğan, "Razi Trak köşkü 120 yıldır Trak ailesinin mülkiyetinde. Köşkün yapım tarihi belli değil fakat mimarının Fransız olduğunu biliyoruz. Köşk Osmanlı mimarisinin detaylarını içeriyor. 1800'lü yılların sonlarında yapıldığı tahmin edilen köşkün ilk sahibi Tüccar Şekip Bey. Daha sonra dönemin padişahının esvapçıbaşı (padişahın ve saraydakilerin giyim işleriyle görevli olan kişi) İlyas Bey satın alıyor. Ama en önemli detay köşkün üçüncü sahibi olan Mısır hanedanından prenses Hoşyar. Prenses Hoşyar köşkü aldıktan sonra Mısır'a duyduğu özlemden dolayı pembe odanın tavanına piramitleri, görsellerini resmettiriyor. Küfi yazıyla ayet ve dualar yazdırıyor" dedi.

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

RAZİ TRAK'IN DEDESİ PRİŞTİNELİ İLYAS BEY KÖŞKÜ SATIN ALIYOR

Köşkün dört tarafının bahçe ile çevrili olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hoşyar burayı aldığında köşkün odalarında ve merdivenlerinde Topkapı Sarayı'nı aratmayacak şekilde kalem işlemeleri varmış, işlemeler hala duruyor. Daha sonra Razi Trak'ın dedesi Priştineli İlyas Bey, köşkü satın alıyor. Böylece Trak ailesinin mülkiyeti başlıyor. Aile burayı uzun yıllar konut olarak kullanıyor. O nedenle günümüze korunaklı bir şekilde geliyor" diye konuştu.

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

AİLE ARTIK KULLANMADIĞI İÇİN SATIYOR

Ailenin tarihi değere sevgiyle baktığını, sahip çıktığını aktaran Erdoğan, "Köşkün içinde aileden kalan birtakım eşyaları hala duruyor. Kuşaktan kuşağa geçmiş ve korunmuş. Ailenin de küçülmesiyle artık kullanmadıkları için satılığa çıkardılar. 1300 metrekarelik bir arsa içerisinde yer alan köşkün 1143 metrekare de kapalı alanı var. 4 katlı 26 oda 4 salonu bulunuyor. Metrekare birim fiyatı 100 bin lira civarındadır" ifadelerini kullandı.

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

KAZIM KARABEKİR VE CAFER TAYYAR PAŞA KÖŞKTE DAVETLERE KATILMIŞ

Köşkün önemli misafirler ağırladığını da söyleyen Erdoğan, "Köşke Mısır hanedanın üyeleri, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Kazım Karabekir, Cafer Tayyar Paşa burada çeşitli davetlere katılmış. Dönemin akademisyenleri, iş insanları ve sanatçıları da burada bulunmuş. Şimdilerde ise bu değerli yapı yeni sahibi arıyor. Genelde satın almak için Türk iş insanları bizimle iletişime geçiyor. Görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.

Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira
Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira
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Gayrimenkul, Cumhuriyet, Osmanlı, Mısır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarihi Razi Trak Köşkü satılıyor! Fiyatı 85 milyon lira - Son Dakika
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