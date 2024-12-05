Tarım Sektörü Güçleniyor: 14 Büyükşehir Belediyesinin Çalıştayı Manisa\'da Toplandı

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 14 Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanları Tarım Çalıştayında bir araya geldi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in koordinasyonunda, 14 Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Kalkınma Daire Başkanları, Manisa'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar ve Ali Kılıç da katıldı.

Tarım sektörü güçlendirilecek

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, kırsal nüfusun yaşlanması ve bunun gıda üretimine etkileri, tarımsal ürünlerin pazarlanması, ürün işleme ve depolama tesislerinin kurulması gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantının temel amaçları arasında kırsal bölgelerin kalkınması, tarım sektörünün güçlendirilmesi ve başarılı uygulamaların paylaşılması yer aldı.

Katılımcılar, tarımsal ürünlerin daha iyi pazarlanması için yeni stratejiler geliştirmenin önemini vurguladı. Ürün işleme ve depolama tesislerinin kurulması konusu ise, tarımsal üretimin değerlendirilmesi ve israfın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Toplantıda, bu konuda yapılabilecek yatırımlar ve iş birlikleri üzerinde önemle duruldu.

" Türkiye'ye örnek modeller sunacağız"

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Türkiye'de üreticinin desteklenmediği, doğru yönlendirilmediği ve geleceği planlanmayan bir tarım sektörü var. CHP'li belediyeler, üretimi artıran projeleriyle bu açığı kapatmaya hazır. Tarımı yalnızca desteklemekle kalmayacağız; doğru politikalarla yönlendirecek ve tüm Türkiye'ye örnek modeller sunacağız. Çünkü bekleyecek vaktimiz yok; üreticimiz zor durumda, tüketicimiz artan maliyetler karşısında eziliyor. Çiftçimizin emeğini koruyacak, cömert topraklarımızın potansiyelini hayata geçirecek projelerle Türkiye'yi tarımda yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. - MANİSA