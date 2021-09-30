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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı

30.09.2021 14:06
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, limon üretiminde bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, limon üretiminde bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Pakdemirli, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir limon üreticisinin bahçesindeki hasat etkinliğine katıldı. Makasla limon kesip küfelere koyan Pakdemirli, tarım işçileriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, bu yıl limonda 1 milyon 750 bin ton üretim beklediklerini aktardı.

Geçen yıl ise limon üretiminin 1 milyon 189 bin ton olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıyayız. Alanlara bakacak olursak 2002 ve 2020'yi karşılaştıracağımız zaman aşağı yukarı ekiliş alanlarında yüzde 100'e varan, yüzde 97 bir artış var ama üretim artışımız da yüzde 126. Bugün itibarıyla limonda Türkiye, kendi kendine yüzde 117 oranında yeterli, yani bunun bir miktarı ihracata gidecek demektir. Dünya ortalaması verimde dekarda 1500 kilogramken bizde aşağı yukarı 2 bin 400 kilograma kadar bir verim var." dedi.

Limon üretiminde Mersin'in birinci olduğunu vurgulayan Pakdemirli, Adana'nın da ikinci şehir olduğunu anlattı. Limon ihracatına ilişkin de bilgiler veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"2002'de limon ihracatı 239 bin ton iken 2020'de 471 bin ton limon ihracatımız var. Parasal değer olarak da aşağı yukarı döviz bazında yüzde 216 bir artış var. Tabii ki burada çok sayısız desteklerimiz var, bu desteklere tek tek girmeyeceğim ama çiftçimizi üreticimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca tüm bu yapılan çalışmaların dışında çekirdeksiz limon da ürettik. Bizim TAGEM'in laboratuvarlarında hibritleme çalışmalarla yani çiftçimize daha verimli, daha fazla üretim ve daha çok tercih edilen cinsleri ticari olarak ortaya koymak anlamında da çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz."

Narenciyede ise hasadın henüz başlamadığını anımsatan Pakdemirli, 4,5 milyon ton narenciye hedeflerinin olduğunu söyledi.

Pakdemirli, daha sonra üreticiyle sohbet ederek bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Pakdemirli'ye, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı

Bekir Pakdemirli, Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'da limon hasadına katıldı - Son Dakika
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