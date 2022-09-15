Bakan Kirişci, "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"nde konuştu: (2) - Son Dakika
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Bakan Kirişci, "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"nde konuştu: (2)

15.09.2022 23:44
Bakan Kirişci, "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"nde konuştu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklandırma miktarımızı 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklandırma miktarımızı 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Kirişci, Karataş ilçesinde düzenlenen "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"nde, tüm doğal kaynaklar gibi su ürünleri kaynaklarının da sonsuz olmadığını, bunları korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak gerektiğini söyledi.

Akdeniz Bölgesi balıkçılarının talebi üzerine burada av sezonunun diğer denizlerden farklı olarak 15 Eylül'de açılmasının balıkçıların takdire şayan bir fedakarlığı olduğunu aktaran Kirişci, "Bu uygulama, buradaki balıkçılarımızın ne kadar bilinçli ve doğayı korumada kararlı olduğunun açık bir delilidir. Bunun için hepinize, tüm Akdenizli balıkçılarımıza teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

Kirişci, bakanlık olarak üç yıldır sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren istilacı balon balıklarının avcılığını desteklediklerini, avlanan bu balıklara ücret ödediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede en az 5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olduk. Bu sene avlanan her balon balığı başına verdiğimiz desteği, balıkçılarımızı memnun edecek şekilde artırdık. Bildiğiniz gibi desteğimizi, bölgedeki türlere göre değişmekle birlikte, kuyruk başına 2,5 lira ile 12,5 lira olacak şekilde yeniden belirledik. Bölgede yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, koruma alanlarımızı da artırdık. Denizlerimize bıraktığımız yapay resif ve anti trol bloku ile ekosistemi destekliyoruz. Karataş'ta yapay resif yapılması için bakanlık olarak gereken izinleri verdik. Ayrıca projeye 1 milyon lira bütçe aktarımını da geçen hafta yaptık. Karataşlı balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bunlar sadece Adana ve Karataş'a özel değil. Hatay'a da Mersin'e de benzer yatırımları yapıyoruz, desteklerimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Organize Su Ürünleri Bölgesi

Kirişci, çok yakında Karataş'ta Organize Su Ürünleri Bölgesi'nin karada olan bölümünde yılda 30 bin ton balık üretilmeye başlanacağını dile getirerek, "2023 başında faaliyete geçecek Karataş-Yumurtalık arasındaki denizde kurulan tesislerde ise ilk etapta yılda 60 bin ton üretim gerçekleşecek. İleriki dönemlerde ise toplamda 100 bin tona kadar balık üretimi yapılması mümkün olacak. Böylece, bu bölge Türkiye'nin balık üretim merkezi haline gelecektir." diye konuştu.

Bakanlık olarak balık üretilmesine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Kirişci, şunları ifade etti:

"Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerin başında geliyoruz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklandırma miktarımızı 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz."

Balıkçılığa verilen destekler

Kirişci, bir yandan denizlerdeki varlıkları korurken diğer yandan balıkçılık sektörünü desteklemeye devam ettiklerine belirtti.

2003 yılından itibaren balıkçılar ve yetiştiricilere ÖTV ve diğer desteklerle beraber güncel birimle 18,2 milyar lira ödeme yaptıklarını ifade eden Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti hükümetleri olarak küçük ölçekli balıkçılık yapan kardeşlerimizi de her zaman destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde küçük ölçekli balıkçılarımıza verdiğimiz destek sadece 20 milyon liraydı. Hükümetimizin, kıyı balıkçılarımızı destekleme politikaları çerçevesinde verdiğim ilk talimatlardan biri bu rakamın 4 katına çıkarılması olmuştur. Önümüzdeki sene başında yaklaşık 80 milyon lirayı balıkçılarımıza dağıtacağız. Yine bu sezon balıkçılarımıza Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik."

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Kirişci'ye olta seti hediye etti.

Kirişci ve diğer ilgililer daha sonra Karataş Limanı'na geçerek denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara komut veren Kirişci, "vira bismillah" dedi, teknenin güvertesine çıkarak balıkçıları selamladı. Balıkçılar konvoy halinde denize açıldı. Bakan Kirişci'nin bulunduğu tekne de balıkçılarla denize açıldı.

(Bitti)

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Kaynak: AA

Karataş, Akdeniz, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, 'Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, "Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"nde konuştu: (2) - Son Dakika
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