Taşınmaz Satışları ve İmar Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Taşınmaz Satışları ve İmar Değişiklikleri Onaylandı

ÖİB, bazı taşınmazların satışını ve imar planı değişikliklerini onayladı. İşlemler 2027'ye kadar tamamlanacak.

10.10.2024 11:16
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 603 milyon 671 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Orkay Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki taşınmazın 114 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan İbrahim Tok-Tuna Cem Ağgez Ortak Girişim Grubu'na satışı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Nevşehir'in merkez ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki taşınmazın 183 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Osman Güngör'e satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak köyündeki taşınmazın 40 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Cafer Ersoy'a satışı uygun görüldü.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki taşınmazın 98 milyon lira ve 96 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Lütfü Karaaslan'a satışı onaylandı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki taşınmazın 450 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan AVY Gayrimenkul Yatırımları AŞ'ye satılmasına karar verildi.

Bazı imar planı değişiklikleri onaylandı

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Denizli'nin Baklan ilçesinde Hadim ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mehmet Akif Ersoy mahallelerindeki taşınmazlara, ticaret-konut alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan nazım imar ve uygulama imar plan değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesi Kabakoz Mahallesi'ndeki gelişme konut alanı, günübirlik tesis alanı, özel sosyal tesis alanı, ağaçlandırılacak alan, park, trafo ve yol kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsam ve programına alınanlar

Mülkiyetleri Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesi İstasyon ve Kurtuluş mahallelerindeki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi ile Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki taşınmazlar da özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlanacak.

Bazı imar planı değişikliklerine itirazlar reddedildi

Öte yandan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 ve mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kavaklı ve Atariye mahallelerindeki taşınmazlara yönelik sanayi tesis alanı, ticaret konut alanı, resmi kurum alanı, rekreasyon alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar ve uygulama imar planı değişikliğine itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 ve Alacaatlı mahallelerindeki taşınmazlarına yönelik gelişme konut alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, ağaçlandırılacak alan, ticaret konut alanı, kreş, gündüz bakımevi, çocuk oyun bahçesi ve oyun alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine ilişkin nazım imar ve uygulama imar planlarına yönelik itirazların da reddedilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Taşınmaz Satışları ve İmar Değişiklikleri Onaylandı - Son Dakika

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