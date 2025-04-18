TCDD Yatırımları ve Hedefleri Ele Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCDD Yatırımları ve Hedefleri Ele Alındı

TCDD Genel Müdürü, demiryolu yatırımları ve 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefini açıkladı.

18.04.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları görüşüldü. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, komisyona hitaben yaptığı sunumda, demiryollarının stratejik önemine, Türkiye'nin bölgesel konumuna ve son 22 yılda ulaşılan yatırım seviyesine dikkat çekti.

Genel Müdür Veysi Kurt, konuşmasında demiryollarının 1950'li yıllardan itibaren ikinci plana itildiğini, karayolu odaklı ulaşım politikalarının sektörü zayıflattığını belirtti. Ancak 2003 yılından itibaren demiryollarının yeniden devlet politikası haline getirildiğini ve ulaştırma yatırımlarının merkezine alındığını ifade etti. Kurt, "Bugün demiryolları sadece ulaştırma değil; aynı zamanda ekonominin, sanayinin, ihracatın ve bölgesel kalkınmanın taşıyıcısıdır. Son 22 yılda ulaştırma altyapısına 280 milyar dolar, bunun 62,8 milyar dolarının demiryolu yatırımlarına aktarıldı" dedi.

'TÜRKİYE, ASYA İLE AVRUPA ARASINDA YALNIZCA BİR KÖPRÜ DEĞİL, BİR EKSENDİR'

Kurt, "Türkiye yalnızca doğu ile batı arasında bir geçiş noktası değil, aynı zamanda üretim, dağıtım ve lojistik ekseninde merkez ülke olma yönünde hızla ilerliyor. Demiryolu yatırımlarının bu potansiyeli harekete geçiren en güçlü araçlardan biri budur. Bakü–Tiflis– Kars hattı, Marmaray, Kalkınma Yolu Koridoru ve Orta Koridor gibi büyük projelerin Türkiye'nin uluslararası ticaretteki stratejik rolünü perçinlemektedir. Bu hatlar sayesinde Türkiye, Avrupa ile Çin arasında kesintisiz raylı bağlantı kurabilen nadir ülkelerden biri haline gelmiştir" diye konuştu.

'4 BİN KİLOMETRELİK YENİ HAT YOLDA'

Kurt, yapımı süren projelere de değindi. Türkiye genelinde 4.016 kilometrelik yeni demiryolu hattının inşasının sürdüğünü belirtti. Kurt, "Devam eden projeler arasında Ankara- İzmir, Mersin- Gaziantep, Bandırma-Bursa–Osmaneli, Karaman-Ulukışla, Yerköy- Kayseri, Sivas- Erzincan ve Halkalı-Kapıkule gibi yüksek hızlı ve hızlı tren hatları yer alıyor. Ayrıca Kars-Iğdır-Dilucu (Zengezur) hattı, Türkiye'nin Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk Dünyası'na açılan doğrudan raylı bağlantısı olacak. Bu hattın, Orta Koridor ve Zengezur Koridoru vizyonlarına stratejik katkı sunması bekleniyor" dedi.

'LOJİSTİK MERKEZLERLE ÜRETİM RAYLARA TAŞINIYOR'

Kurt, TCDD'nin lojistik kapasitesine dair veriler paylaştı. Türkiye genelinde hizmette olan 12 lojistik merkezin, sanayi ve ihracatın hizmetinde olduğunu belirten Kurt, proje ve yapım aşamasındaki merkezlerle birlikte kapasite 73 milyon tona ulaşacağını, ayrıca sanayi kuruluşlarını demiryolu ağına bağlayan 286 iltisak hattı sayesinde taşımaların yüzde 41'inin doğrudan üretim tesislerinden yapıldığını kaydetti.

'2053'TE SIFIR KARBON HEDEFİ'

TCDD'nin çevre politikası doğrultusunda 2053'e kadar sıfır karbon emisyonu hedefiyle çalıştığını belirten Kurt, elektrikli taşımacılık, güneş enerjisi sistemleri (GES), yerli elektrikli tren projeleri ve enerji verimliliği uygulamalarıyla bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Toplantıda milletvekilleri de söz alarak TCDD'nin mali yapısı, bölgesel projeleri ve işletme performansı hakkında görüşlerini paylaştı. Sayıştay'ın denetim raporları komisyonla paylaşılırken, Genel Müdür Kurt milletvekillerinin sorularını detaylı şekilde yanıtladı. Görüşmelerin ardından komisyonda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 dönemi hesapları ibra edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCDD Yatırımları ve Hedefleri Ele Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:20:49. #7.13#
SON DAKİKA: TCDD Yatırımları ve Hedefleri Ele Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement