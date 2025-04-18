TCDD Yatırımları ve Hedefleri Ele Alındı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları görüşüldü. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, komisyona hitaben yaptığı sunumda, demiryollarının stratejik önemine, Türkiye'nin bölgesel konumuna ve son 22 yılda ulaşılan yatırım seviyesine dikkat çekti.

Genel Müdür Veysi Kurt, konuşmasında demiryollarının 1950'li yıllardan itibaren ikinci plana itildiğini, karayolu odaklı ulaşım politikalarının sektörü zayıflattığını belirtti. Ancak 2003 yılından itibaren demiryollarının yeniden devlet politikası haline getirildiğini ve ulaştırma yatırımlarının merkezine alındığını ifade etti. Kurt, "Bugün demiryolları sadece ulaştırma değil; aynı zamanda ekonominin, sanayinin, ihracatın ve bölgesel kalkınmanın taşıyıcısıdır. Son 22 yılda ulaştırma altyapısına 280 milyar dolar, bunun 62,8 milyar dolarının demiryolu yatırımlarına aktarıldı" dedi.

'TÜRKİYE, ASYA İLE AVRUPA ARASINDA YALNIZCA BİR KÖPRÜ DEĞİL, BİR EKSENDİR'

Kurt, "Türkiye yalnızca doğu ile batı arasında bir geçiş noktası değil, aynı zamanda üretim, dağıtım ve lojistik ekseninde merkez ülke olma yönünde hızla ilerliyor. Demiryolu yatırımlarının bu potansiyeli harekete geçiren en güçlü araçlardan biri budur. Bakü–Tiflis– Kars hattı, Marmaray, Kalkınma Yolu Koridoru ve Orta Koridor gibi büyük projelerin Türkiye'nin uluslararası ticaretteki stratejik rolünü perçinlemektedir. Bu hatlar sayesinde Türkiye, Avrupa ile Çin arasında kesintisiz raylı bağlantı kurabilen nadir ülkelerden biri haline gelmiştir" diye konuştu.

'4 BİN KİLOMETRELİK YENİ HAT YOLDA'

Kurt, yapımı süren projelere de değindi. Türkiye genelinde 4.016 kilometrelik yeni demiryolu hattının inşasının sürdüğünü belirtti. Kurt, "Devam eden projeler arasında Ankara- İzmir, Mersin- Gaziantep, Bandırma-Bursa–Osmaneli, Karaman-Ulukışla, Yerköy- Kayseri, Sivas- Erzincan ve Halkalı-Kapıkule gibi yüksek hızlı ve hızlı tren hatları yer alıyor. Ayrıca Kars-Iğdır-Dilucu (Zengezur) hattı, Türkiye'nin Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk Dünyası'na açılan doğrudan raylı bağlantısı olacak. Bu hattın, Orta Koridor ve Zengezur Koridoru vizyonlarına stratejik katkı sunması bekleniyor" dedi.

'LOJİSTİK MERKEZLERLE ÜRETİM RAYLARA TAŞINIYOR'

Kurt, TCDD'nin lojistik kapasitesine dair veriler paylaştı. Türkiye genelinde hizmette olan 12 lojistik merkezin, sanayi ve ihracatın hizmetinde olduğunu belirten Kurt, proje ve yapım aşamasındaki merkezlerle birlikte kapasite 73 milyon tona ulaşacağını, ayrıca sanayi kuruluşlarını demiryolu ağına bağlayan 286 iltisak hattı sayesinde taşımaların yüzde 41'inin doğrudan üretim tesislerinden yapıldığını kaydetti.

'2053'TE SIFIR KARBON HEDEFİ'

TCDD'nin çevre politikası doğrultusunda 2053'e kadar sıfır karbon emisyonu hedefiyle çalıştığını belirten Kurt, elektrikli taşımacılık, güneş enerjisi sistemleri (GES), yerli elektrikli tren projeleri ve enerji verimliliği uygulamalarıyla bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Toplantıda milletvekilleri de söz alarak TCDD'nin mali yapısı, bölgesel projeleri ve işletme performansı hakkında görüşlerini paylaştı. Sayıştay'ın denetim raporları komisyonla paylaşılırken, Genel Müdür Kurt milletvekillerinin sorularını detaylı şekilde yanıtladı. Görüşmelerin ardından komisyonda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 dönemi hesapları ibra edildi.