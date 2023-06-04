Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevi devraldı! Selefini aracına kadar uğurladı

Ömer Bolat, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile Ticaret Bakanlığı görevini Mehmet Muş'tan devraldı. Muş, bakanlığı döneminde önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bolat'ın Ticaret Bakanı olmasından ötürü sevinçli olduğunu belirten Muş, "İçim çok rahat. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz, belli bir seviyeye getirdik. İnşallah Sayın Bakanımız da daha iyi bir seviyeye getirecektir. Devlet, hep üzerine koya koya gider. Burada da böyle olacaktır. Bundan en küçük şüphe duymuyorum. Daha iyi hizmetler mutlaka olacaktır" diye konuştu.

"ARTIK 'TÜRKİYE YÜZYILI' BAŞLADI"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise önceki dönemde bakanlık görevini yürüten Mehmet Muş ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti. Türkiye'nin ihracatının son 20 yılda 36 milyar dolardan 255 milyar dolara yükselmesinde önceki bakanların katkısının büyük olduğunu belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı'mızın tüm yöneticileri ve çalışanlarının fikirleri ve katkılarından istifade edeceğim. Seçim bitti, zorlu bir seçim süreci geride kaldı. Seçim gerginliği de geride kaldı. Artık 'Türkiye Yüzyılı' başladı. Bundan sonra her şey Türkiye'miz için, halkımız için. Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği ve diğer bütün kuruluşlarımızla inşallah birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"TEMEL HEDEFİMİZ ÜRETİMİ VE TİCARETİ ARTIRMAK"

41 yıllık iş hayatında ekonominin birçok kuruluşunda ve reel sektörde görev yaptığını kaydeden Bolat, "İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, organize sanayi bölgelerini iyi tanıyorum. Var olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Kıymetli milletvekillerimizle de birlikte çalışacağız. 28'inci dönemde TBMM'de görev alan tüm milletvekillerimizi de tebrik ediyorum. Onların da destek, katkı ve yol göstermeleri ile birlikte yol alacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı ve mutluluğu için çok çalışacağız. Temel hedefimiz, üretimi ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa, refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz. Bu noktada, hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum" dedi.

"AŞIRI FİYAT ARTIŞLARINI KALDIRMAYA ODAKLANACAĞIZ"

Bolat, gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin, "Dünyayı, 2- 2,5 yıldır kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan olumsuz etkileri ve aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte hükümet olarak daha da hızlandırıp, fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" diye konuştu.