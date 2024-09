TIW24 Anadolu Buluşmaları İzmir'de Başladı

Ekonomi

Türkiye Innovation Week, TIW24 Anadolu Buluşmaları etkinliğine başladı.

Türkiye Innovation Week'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi düşünülen Anadolu Buluşmaları'nın ilk durağı İzmir oldu.

Etkinliğe Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep başta olmak üzere ihracatçı birlikleri başkan ve yöneticileri katıldı.

Uzman mentörlerin de yer aldığı etkinlikte, 5 üniversiteden 17 öğrenci inovasyon ekosistemini geliştirmek adına yeni fikirlerini anlatma fırsatı buldu.

TIW24 Anadolu Buluşmaları'nın yeni durakları 24 Eylül'de Bursa, 28 Eylül'de ise Gaziantep olacak.

Buluşmalarla, toplumun her kesimine dokunacak ve yerel değerleri küresel başarıya dönüştürecek çözümler geliştirilecek.

Etkinliklerin yapılacağı bölgelerin ve bu bölgede yaşayan başta öğrenciler olmak üzere tüm girişimcilerin yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak buluşmalar, bir sonraki yıl organize edilecek Türkiye Innovation Week'in ana sahnesine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan projeleri de şekillendirecek.

TIW24 Anadolu Buluşmaları ile Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week'in geliştirilmesi için başta öğrenciler olmak üzere girişimcilerin görüş ve önerilerinin alınması, Türkiye'nin inovasyon ve teknoloji atılımı için farklı bakış açıları geliştirilmesi, out of the box düşünce biçiminin yaygınlaştırılması için yeni yol haritaları oluşturulması ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırmanın nasıl mümkün olabileceğine dair yöntemlerin irdelenmesi hedefleniyor.