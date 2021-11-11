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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Daha fazla ticaret; daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Daha fazla ticaret; daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır"

11.11.2021 00:58
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu İstanbul'da gerçekleşti. Forum kapsamında düzenlenen toplantılarda mevut ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaretin daha kolay hale getirilmesi gibi konular ele alındı.

Forum kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Rıfat Hisarcıklıoğlu Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşuna ilişkin bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu, "Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı, 2019 yılında Nur-Sultan'da imzaladığımız anlaşma ile kurduk. Kısa süre içerisinde odamız Türk Keneşi ailesinin en etkin kurumsal yapısı haline geldi. İlk Genel Kurul'da Türk Ticaret ve Sanayi Odasın'nın başkanı olarak seçildim. Kuruluş sürecinde pandeminin olumsuz etkilerine rağmen Taşkent, Bakü-Karabağ ve Budapeşte'de olmak üzere 5 büyük iş forumu düzenledik" dedi.

"Türk Konseyi üye ve gözlemci devletleri olarak, 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahibiz"

Türk Konseyi üye ve gözlemci devletlerinin ticaret hacminin büyüklüğünden de bahseden Hisarcıklıoğlu, "Türk Konseyi üye ve gözlemci devletleri olarak, 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyon nüfusa sahibiz. Sadece bu rakamlar bile, bir araya geldiğimizde, nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi göstermektedir" sözlerini ifade etti.

"Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti, daha serbest hale getirelim"

Türk Konseyi üye ve gözlemci devletlerinin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 'Gücümüzü harekete geçirmek için, önce aramızdaki iktisadi entegrasyonu artırmalıyız. Bu çerçevede yapmamız gerekenler var. Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti, daha serbest hale getirelim. Türkiye olarak, biz bunu Azerbaycan ile gerçekleştirdik. Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdi. Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar doların üzerindedir. Ticaret hacmimiz de 15 milyar dolar hedefine doğru hızla ilerliyor. İkili ticaretimize hizmet ticaretini de ekleyebilmeliyiz. Hizmet sektöründe de ülkelerimiz arasında ciddi bir işbirliği fırsatı var. Hizmet ticaretini kolaylaştıracak bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir "Tahkim" imkanı sağlayalım. Bakın Türkiye tahkimi kabul etmeden önce, yılda ancak 1 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye çekebilirdi. Tahkim ile birlikte, yılda 10 milyar dolara ulaştık ve üzerine çıktık. Çünkü yatırımcılar kendilerini daha fazla güvende hisseti. Bu konuda sıfırdan başlamaya da gerek yok. Hepimizin üyesi olduğu İslam Ticaret-Sanayi Odası bunu başlattı. İstanbul'da İslam İşbirliği Tahkim Merkezini kurduk" diye konuştu.

"Daha fazla ticaret; daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır"

Gümrüklerde geçişlerin hızlandırılmasının önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Önemli bir konu da gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi ve geçişlerin hızlandırılmasıdır. Gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve hızlı hale getirmeliyiz. E-Tır sistemine hep birlikte geçmeliyiz. Hazar Denizi gibi, çok önemli bir geçiş noktasını, daha aktif ve daha az maliyetli şekilde kullanmalıyız. Bunları yaparsak, Çin-Avrupa hattındaki taşımalarda "orta koridorun", yani bizim coğrafyanın öne çıkmasını da sağlarız. Yine bu kapsamda, birbirimize yönelik, geçiş kotalarını da kaldırmalıyız. Daha fazla ticaret; daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır. Ülkelerimizdeki girişimciliği ve özel sektörü geliştirmek için de, güçlü Oda sistemine ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda önemli başarılara ve tecrübeye sahiptir. Bunları da sizlerle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"2007 yılında girişimcilerin yüzde 5'i kadındı, şimdi bu rakam ikiye katlandı"

Kadınlar ve gençler arasında girişimciliği özendirmek ve yaygınlaştırmak gerektiğinin de altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Biz TOBB olarak bu alanda 2007'den bu yana çok aktif çalışıyoruz. Kurmuş olduğumuz, kadın ve genç girişimci kurullarımız, alanlarından Avrupa'nın da en büyük örgütleri arasına girdiler. Yaptıkları projeler, eğitimler ve çalışmalarla, kadın ve genç girişimci sayımızı hızlar arttı. 2007'de tüm girişimcilerimizin sadece yüzde 5'i kadındı. Şimdi bu oran 2'ye katlandı ve yüzde 10'a ulaştı. Aynı vizyonla, Türk Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde de Kadın ve Genç Girişimciler kurullarının oluşturulması kararı alındı ve bu kurullar hayata geçirildi. Bugünkü Genel Kurulumuzda da Kadın Girişimciler Kurulumuz ilk toplantısını gerçekleştirdi. Öte yandan, işbirliğimizi geliştirebileceğimiz bilişim ve yazılım alanında da yeni projelere ihtiyacımız var. Bu konuda Kazakistan'ın Astana Finans Merkezi - Astana Hub 'ın çalışmalarını çok önemsiyorum. Ayrıca ülkemizde de son yıllarda kurulan birçok teknoparklar da, bu işbirliğimizi geliştirmeye yönelik hizmetler vermektedir. Bu konuda Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan da çalışmalar yapmaktadır. Gelecek yazılım ve bilişimde. Bu alanda da ciddi işbirliği imkanları vardır" açıklamalarında bulundu.

Basına açık olarak gerçekleştirilen İş Forumu'na; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk TSO'nun Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu (ASK) Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası (ATAMEKEN) Başkanı Ablay Myrzahhmetov, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Adham Ikramov, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası 1. Kıdemli Başkan Yardımcısı Roman Kasymov ve Macaristan TSO Başkanı Laszlo Parragh katıldı. - İSTANBUL

Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Daha fazla ticaret; daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Daha fazla ticaret; daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır" - Son Dakika
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