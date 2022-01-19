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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! - Son Dakika

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!

19.01.2022 14:20

Çiftlik Bank ana davasında tutuklu bulunan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın davasının duruşması görüldü. Mehmet Aydın mahkemede, "Müştekiler şu an salonda ben ne söylemişim ki yalan çıkmış. Dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Bana bir tane yalanımı söylesinler, ben de nasıl dolandırdığımı öğreneyim" dedi. Tosuncuk'un bu sözleri müştekilerden birkaçı tepki göstererek duruşma salonundan ayrıldı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3 ayrı davaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu. 3 ayrı davada toplamda 34 müşteki yer aldı. Mehmet Aydın'ın avukatı müvekkilinin mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve mal varlığının satılarak mağdurların zararlarının giderilmesi talebini tekrarladı. Ayrıca Mehmet Aydın'ın tahliyesini talep etti.

2 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Tek tek beyanları alınan 34 müşteki 4 bin ile 158 bin lira arasında değişen miktarlarda para yatırdıklarını, yatırdıkları paranın bir kısmını alabildiklerini belirtti. Çiftlik Bank sistemine televizyon reklamlarından, sosyal medyadan ve arkadaşlarından duyarak katıldıklarını kaydeden 34 müştekiden 32'si sanıklardan şikayetçi oldu. Toplam zararının 30 bin ve 15 bin lira olduğunu söyleyen 2 kişi ise sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti.

"BİZ PARA YATIRIN DEMEDİK"

Müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından söz verilen Mehmet Aydın, yayınladıkları televizyon reklamlarında Çiftlik Bank oyununun reklamını yapmadıklarını öne sürerek "Biz Çiftlik oyununa para yatırın demedik. Orada sucuk, peynir gibi ürünlerimizin reklamını yaptık. Ayrıca yapmış olduğumuz sistem içi sözleşmesinde sistemin kapanması halinde 90 gün içinde ücret iadesi yapılacak dedik. İnsanlar 90 gün beklemeden şikayet ettiği için ödemeleri yapamadık" ifadelerini kullandı.

"BERAAT EDERSEM YURT DIŞINDAKİ PARAMI ÇÖZECEĞİM"

Mehmet Aydın el konulan mal varlığının satılarak mağdurların zararlarının karşılanması talebini yineledi. Mahkeme Başkanı da Aydın'a " Uruguay'da veya Kıbrıs'ta el konulan malvarlığın var mı?" diye soru sorunca sanık Mehmet Aydın da "Toplamda 34 milyon liralık mal varlığım vardı 4 yıl önce. Dolar kuru değiştiği için daha çok yükseldi. Mahkemenin gidişatına göre oradaki mal varlıklarımın durumunu da çözeceğim. Burada beraat edersem çözebilirim çünkü yurtdışındaki para, kara para olarak gözüktüğü için bloke koydular" şeklinde cevap verdi.

"BANA BİR TANE YALANIMI SÖYLESİNLER"

Mehmet Aydın, "Müştekiler şu an salonda ben ne söylemişim ki yalan çıkmış. Dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Bana bir tane yalanımı söylesinler, ben de nasıl dolandırdığımı öğreneyim" dedi. Mehmet Aydın'ın bu cümlesinin üzerine müştekilerden birkaçının tepki göstererek duruşma salonundan ayrıldığı görüldü.

"ASGARİ ÜCRETLE MAAŞ KARŞILIĞI ÇALIŞTIM"

Söz verilen Fatih Aydın ise müştekilerin hiçbirini tanımadığını ve hiçbirinden bir kuruş para almadığını öne sürdü. Fatih Aydın "Kendi istekleriyle kardeşimin şirketine işe girişmişler. Müştekilerin beyanlarında da para iadesi almaya başladıkları var. Dolandırıcı diye iftira atıyorlar bize. Ben suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum. Ben yurtdışında kaçak olarak yaşamadım. Yurt dışında çalışma iznim ve çocuklarım vardı. Ben kardeşimin şirketlerinden mal varlığı yapmadım, üzerime para çekmedim. Asgari ücretle maaş karşılığı çalıştım. Haksız kazanç da elde etmedim" şeklinde konuştu.

"500 BİN LİRALIK DAİREMİ SATIP YATIRDIM O DAİRE 2 MİLYON OLDU"

Önceki duruşmalarda şikayetçi olan müşteki Barış Tüzel söz aldı. Sanıkların reklam vererek insanların güvenini kazandıklarını belirten Tüzel, "Bu şekilde biz yatırım yaptık, inandık ancak paramızı alamadık. Biz bu paramızı ne üzerinden alacağız, karşılayabiliriz diyorlar. Ben 500 bin yatırdım dairemi satıp o daire 2 milyon lira oldu. Ben Bitcoin alabiliyordum, altın alabiliyordum. Neye göre karşılanacak bu para. Ben bunları sormak istiyorum. Ben 3 üniversite mezunuyum 3 sene önce intihar ediyordum. Mehmet Aydın buna cevap verebilecek mi" şeklinde konuştu.

200 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Avukatların beyanda bulunmasının ardından tekrar söz alan Mehmet Aydın, Türkiye'deki el konulan mal varlığının değer tespitinin yapılmasını istedi. Aydın kendi hesabına göre 200 milyon lira değerinde Türkiye'de el konulan mal varlığının olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı da müştekilerin zararının tespit edilmesinin ardından Mehmet Aydın'ın mal varlığının değerinin tespit edileceğini ifade etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ

Savcı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve mal varlığına konulan tedbirlerin devam etmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 davada da tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıkların mal varlığına konulan tedbirlerin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Mehmet Aydın, Çiftlik Bank, Fatih Aydın, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! - Son Dakika Ekonomi


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