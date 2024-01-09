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TPAO'ya 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
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TPAO'ya 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

TPAO\'ya 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi
09.01.2024 - 13:51,
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kırklareli, Diyarbakır, TPAO, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'ya 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TPAO'ya 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
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