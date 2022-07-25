Sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Trabzon Valisi'nden Arap turistler hakkında açıklama: Misafirlerimiz baş tacı - Son Dakika
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Sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Trabzon Valisi'nden Arap turistler hakkında açıklama: Misafirlerimiz baş tacı

25.07.2022 14:44

Çok fazla turistin ilgisini çeken noktalarından olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Arap turistler üzerinden yapılan olumsuz sosyal medya paylaşımlarına Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tepki gösterdi. Oluşturulan algının Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Bu topraklar hoşgörünün hakim olduğu topraklar. Misafirlerimiz baş tacımız. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımız" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğdu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen ve beraberindekiler Uzungöl'ü ziyaret ederek esnaflarla ve turistlerle görüştüler.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzon'a gelen turistlerin güzel ve hoş duygularla şehirden ayrılmalarını arzu ettiklerini vurguladı.

"ARAP DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Trabzon'da turizm sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığını belirten Vali Ustaoğlu, "Uzungöl'e gelen turistleriz huzurlu ve güvenli şekilde tatil yapmaları için gözlem ve toplantı yaptık. Uzungöl'e günlük ortalama 10 binin üzerinde araç girişi oluyor. Şu ana kadar Uzungöl'e 575 binin üzerinde araç girişi oldu. Bunların sadece 75 bini tur firmalarına ait araçlar. En önemli destinasyonlarımızdan biri olan Uzungöl'ün geçirdiği yoğun günler esnafımız açısından önem arz ediyor ve maalesef bundan rahatsız olanlar var. Son dönemlerde oluşturulan yabancı düşmanlığı ilimiz özelinde Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu topraklar hoşgörünün hakim olduğu topraklar. Misafirlerimiz baş tacımız. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımız" dedi.

Trabzon'a gelen Arap turistler üzerinden oluşturulan algıya validen tepki: Misafirlerimiz baş tacımız

"ŞEHRE KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN GELEN TURİST SAYISI 160 BİNİ GEÇTİ"

Trabzon'a dış hatlardan günlük 25 uçağın iniş yaptığını ve havayoluyla günlük 3 bin 500'ün üzerinde turist girişi yaşandığına dikkat çeken Ustaoğlu "Bu uçaklar 10 farklı Körfez ülkesinden gelen turistleri kapsıyor. 25 Temmuz itibariyle bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. İstanbul aktarmalı ise şehrimize günde 20 uçak iniyor ve gelenlerin ciddi bir kısmı turist ağırlıklı. Başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun. Bu kadar turist yoğunluğuna rağmen Uzungöl gibi coğrafi alanı küçük bir bölgede en ufak bir asayiş olayı yok. Misafirperverliğin ön planda olduğu, esnaf ve vatandaş açısından sıkıntı yaşanmadığı misafirlerin memnun olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Trabzon'a gelen Arap turistler üzerinden oluşturulan algıya validen tepki: Misafirlerimiz baş tacımız

"ARAP DÜŞMANLIĞIMI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Vali İsmail Ustaoğlu, bazı kesimlerin Trabzon'a yönelik olumsuz algı oluşturma çabasında olduğunu ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu yapılanlarda art niyet var. Alanya'da, Muğla'da da yoğun turist var. Almanlar, İngilizler, başka milletlerden turistler var diye 'Alanya'yı Almanlar doldurdu' demiyoruz. Niye sadece Trabzon'da böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar kardeş ülke coğrafyamızın vatandaşları. Art niyetli paylaşımları şiddetle kınıyoruz."

Trabzon'a gelen Arap turistler üzerinden oluşturulan algıya validen tepki: Misafirlerimiz baş tacımız

"ARAPÇA TABELALAR İLE İLGİLİ EN UFAK BİR SIKINTI YOK"

Sosyal medyada gündeme gelen Arapça tabelaların yoğunluğuyla ilgili değerlendirme yapan Ustaoğlu, "Burayı gezdik ve gördük. Arapça tabelalarla ilgili de en ufak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde geçireceğiz. Gelen misafirlerimizi misafirperverlik anlayışımıza uygun şekilde ağırlayıp, onları hoş duygularla ülkelerine dönmelerini sağlamak için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"IKRÇILIĞA ŞİDDETLE KARŞIYIZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, Trabzon'da Arap turistlere yönelik ırkçı ifadelerin yer aldığı söylemleri kınadıklarını belirterek, "Trabzon'un sosyal medyada gündem olmadığı gün yok. Arap ırkçılığına varan söylemlerle karşı karşıyayız. Trabzon önemli bir liman, ticaret ve turizm şehri. Trabzon elbette vatanseverliği kadar misafirperverliğiyle de ön plana çıkıyor. Trabzon'a hayatında hiç gelmeyen, haritada bile Uzungöl'ü gösteremeyecek kimseler Arap ve Trabzon düşmanlığı yapıyor. Irkçılığa şiddetle karşıyız ve reddediyoruz. Trabzon'da böyle bir gündem yok. Bu söylemlere Arap ülkelerinden de tepkiler geliyor. Bizler buradan Arap ülkelerine sesleniyoruz. En ufak bir endişeleri olmasın. Trabzon aleyhine bir takım çabalar içinde olan kişi ve sosyal medya organizasyonlarına karşı halkı dikkatli olmaya için uyarıyorum" dedi.

YORUMLAR
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Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı VALİ USTAOĞLU OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ EK VALİ USTAOĞLU OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ EK
Kaynak: İHA

Çaykara, Uzungöl, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Trabzon Valisi'nden Arap turistler hakkında açıklama: Misafirlerimiz baş tacı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Trabzon Valisi'nden Arap turistler hakkında açıklama: Misafirlerimiz baş tacı - Son Dakika
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