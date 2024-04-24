Ekonomi

Trabzon raylı sistem hayaline kavuşuyor

Tek bir protokol ile Türkiye'nin en uzun raylı sisteminin yapılacağı Trabzon'da projenin 2028 yılında bitirilmesi hedefleniyor

TRABZON - Trabzon'da uzun yıllardır beklenen Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın devir protokolü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı. Tek bir protokol ile Türkiye'nin en uzun raylı sisteminin yapılacağı Trabzon'da projenin 2028 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Trabzon'un yıllardır beklediği projelerin başında yer alan Raylı Sistem Hattı'nın devir protokolü imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen devir protokolü törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanan kararla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilecek proje aynı zamanda tek bir protokol ile Türkiye'nin en uzun raylı sistemi olacak. İlk etapta 8.7 kilometresi ile başlayan ardından da 32 kilometrelik uzunluğuna sahip olacak Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın 2028 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Devir protokolünde bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattıklarını belirterek, "Projemiz genel itibariyle 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin kişinin yaşadığı sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet etme hedefiyle beraber oluyor. Yani Akçaabat ve Yomra arası planlanıyor. Ancak projemizin başlangıç aşaması şehir hastanemizin de hizmete alınması ile beraber daha yoğun bir alan olacak etaplamanın en yoğun alanı Akyazı-Meydan olarak yani 8.7 km'lik alan itibarıyla inşallah başlayacağız. Hemen akabinde üniversitemizde yani Akyazı-Havalimanı aksıyla beraber 16 km'lik kısmını Ortahisar ölçekli olarak ele alacağız ardından da Akçaabat bağlantımız ve Yomra bağlantımız şeklinde projemize inşallah devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Tabii ki bütün şehirlere yapılan hizmetlerin bahanesi kıymetli Cumhurbaşkanımızın ülkesine milletinden memleketine hizmet etmeye adanmış olan liderimizin Cumhurbaşkanımızın iradesi kararı kararlılığı ve hizmete aşkıdır. Hatırlarsanız bu projemizi kıymetli Cumhurbaşkanımız Trabzon'u ziyaretinde de hemşerilerle beraber buluşmasında da gündeme getirmiş paylaşmış biz de bir manada ondan sonraki süreci şehrimizde bu projeyi önceliklendirerek ve şehirdeki beklentiyi karşılamak adına bu çalışmayı hızlı bir şekilde başlattık" dedi.

Proje tek bir protokol ile imzalanan en uzun raylı sistem çalışması olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise yaptığı konuşmada, Türkiye'de 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği olduğunu belirterek "Şehirler çok büyüdü onlarca yıl önce bir trafik sorunu yoktu ama artık insanların büyükşehirlerde yaşarken ilk akıllarına gelen problem trafik problemi. İkinci problem ise Karadeniz'de daha çok yaşadığımız arazi problemi. Birkaç on yıl önce baktığımızda şehirlerde toplu taşıma önemli değildi. Son 15-20 yılda daha hayati hale geldi. Şehirler büyüdükçe ulaşım ana planlarının gerektirdiği ulaşım ihtiyaçları artıyor. Trabzon'da ulaşım ana planının güncellenmesiyle bir raylı sistem ihtiyacı ortaya çıktı. 800 bini aşkın nüfus herkesin şehir merkezine gelme durumu var. Burada uzun bir planlama gerekiyordu. Bu anlamda bugün kadar Türkiye'de 970 kilometre raylı sistem işletmeciliği var. Bunun 433 kilometresini bakanlığımız gerçekleştirdi. Bugünkü protokolde de tek bir protokol ile en uzun raylı sistem çalışması Trabzon için başlıyor. İki ucuna baktığımızda 32 kilometreden bahsediyoruz. Diğer şehirlerde yapımı devam eden 61 kilometre raylı sistem hattı var. Bugün inşallah imzasını atıyorken etüdümüzün, projelerimiz, sondajlarımızın 1-1.5 yıl içerisinde tamamlanması, 2025 yılında inşallah yapım aşamasına getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Genç projenin 2028 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Uygulama projemizi inşallah tamamlayıp süratle 2025 programımıza yetiştiğimiz taktirde 2025 yılında fiilen başlayıp 2028 yılında bunu bitirmeyi hedefliyoruz. Bunu Bakanımız ile paylaştık. Süratli çalışacağız. Şehrimizde beklenen bir proje. Bizim önceliklerimiz arasında 3 temel projeden bir tanesi ve birincisidir" diye konuştu.