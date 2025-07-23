Trendyol 2025'in Alışveriş Haritasını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol 2025'in Alışveriş Haritasını Açıkladı

Trendyol 2025\'in Alışveriş Haritasını Açıkladı
23.07.2025 12:30
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Trendyol, 170 bin satıcının 400 milyon ürünü Türkiye'de tüketicilere sunduğunu duyurdu.

TRENDYOL, 2025 yılının ilk yarısının Türkiye Alışveriş Haritasını paylaştı. Bu dönemde 170 bin satıcının yaklaşık 400 milyon ürünü, Trendyol aracılığıyla tüketicilerle buluştu.

Trendyol, Ocak-Haziran 2025 dönemine ait e-ticaret ve e-ihracat eğilimlerini paylaştı. 2025 yılının ilk yarısında platformda faaliyet gösteren 170 bin satıcı, yaklaşık 400 milyon ürünü tüketicilerle buluşturdu. En çok alışveriş yapılan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana ve Mersin olurken; en çok satış yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep ve Adana olarak öne çıktı.

ALIŞVERİŞTE HER BÖLGENİN FAVORİSİ FARKLI

Türkiye genelinde en çok talep gören ürünler t-shirt, pantolon ve sneaker kategorisinde olurken, bölgelerin alışveriş tercihleri birbirinden farklı eğilimler ortaya koydu. Ege ve Marmara bölgesinde elbise, İç ve Doğu Anadolu bölgesinde telefon kılıfları, Karadeniz bölgesinde çorap, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde parfüm en çok tercih edilen ürünler oldu. Ürün bazında leke çıkarıcılar, kahve ve şuruplar, karadut özü gibi fonksiyonel ve sağlıklı yaşam odaklı ürünler öne çıktı.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPILAN SAATLER AKŞAM 9 - GECE 12 ARASI

Trendyol'da en çok alışveriş akşam 9 ile gece 12 saatleri arasında gerçekleştirildi. 2025'in ilk yarısında bu saat dilimi arasında yapılan alışverişler, toplam alışverişlerin yüzde 23'ünü oluşturdu. En çok alışveriş yapan kitle 25-30 yaş arası kullanıcılar olurken, bu grubun yüzde 80'ini kadınlar, yüzde 20'sini erkekler oluşturdu.

BARDAK POŞET ÇAY, SELÜLİT KREMİ VE TATLI SOSLARI REVAÇTA

Geçtiğimiz yıldan beri satışlarını en çok artıran ürün grupları arasında bardak poşet çay, tatlı sosu ve selülit kremi yer aldı. Bu ürünlerin satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Bu veriler, kullanıcıların pratik çözümlere ve kişisel bakım ürünlerine yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

E-İHRACATIN İLK 6 AYI: 17,2 MİLYON ÜRÜN YURT DIŞINA ULAŞTI

Trendyol'un teknoloji ve lojistik gücü sayesinde milyonlarca 'Made in Türkiye' etiketli ürün yurtdışındaki müşterilerle buluşuyor. 2025'in ilk yarısında Trendyol aracılığıyla yaklaşık 17,2 milyon ürün dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıldı. E-ihracatla en çok satış yapan şehirler İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara ve Bursa olurken, en çok alışveriş yapılan şehirler Bakü, Riyad, Bükreş ve Dubai oldu.

E-ihracatta en çok tercih edilen ürün grupları t-shirt, alt-üst takım, pijama takımı, sneaker, pantolon ve gömlek olurken, ürün bazında İspanyol paça pantolon, çorap setleri, pamuklu pijama takımları ve güneş-yüz kremleri öne çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Trendyol 2025'in Alışveriş Haritasını Açıkladı - Son Dakika

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