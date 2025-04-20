TÜBİTAK'tan 23 Nisan Bilim ve Çocuk Şenliği - Son Dakika
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Ekonomi

TÜBİTAK'tan 23 Nisan Bilim ve Çocuk Şenliği

TÜBİTAK, 23 Nisan’da çocuklar için bilim etkinlikleri düzenleyecek, 21-27 Nisan tarihlerinde olacak.

20.04.2025 14:45
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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "23 Nisan TÜBİTAK Bilim ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan TÜBİTAK Bilim ve Çocuk Şenliği 21-27 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Bu kapsamda, 21-25 Nisan'da TBMM bahçesinde "yapay zeka" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, TÜBİTAK da yerini alacak. Çocuklara yapay zekayı tanıtan interaktif etkinlikler burada ziyaretçilerle buluşacak.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileri, TÜBİTAK SAGE tarafından roket, TÜBİTAK UZAY tarafından da Türksat 6A ve İMECE uydularıyla ilgili atölyeler düzenlenecek. Ayrıca, uydu ve füze maketleri sergilenecek, çocuklar da kendi maketlerini tasarlama imkanı bulacak.

TÜBİTAK Bilim Genç ekibi tarafından düzenlenecek ödüllü "Bilim Çocuk Bilgi Yarışması", 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek. Yarışmayla çocukların bilimsel bilgiye dayalı düşünme becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

23-25 Nisan tarihlerinde Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergilerinin yazarları, 10 ildeki bilim merkezlerinde çocuklarla bir araya gelecek. Bu kapsamda, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Trabzon'daki bilim merkezlerinde söyleşi düzenlenecek.

TÜBİTAK bünyesindeki 12 bilim merkezinin katılımıyla köy okullarına dergi ve balon gönderilecek. Bilim merkezlerinin eğitmenleri belirlenen köy okullarında çocuklarla etkinlik gerçekleştirecek. 5-12. sınıf öğrencilerinin kendi araştırma projelerini sergileyebileceği TÜBİTAK Bilim Fuarları, 21-26 Nisan tarihlerinde 28 ildeki 45 ortaokulda yapılacak.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinden seçilen 50 öğrenci için TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ne özel gezi düzenlenecek. Öğrenciler, Türkiye'nin öncü AR-GE merkezlerini yerinde görecek.

25 Nisan Cuma günü Bursa'nın Kemalpaşa ilçesi Alpagut Köyü'nde Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK kitaplarından oluşan kütüphane kurulacak.

"23 Nisan aynı zamanda çocukların bilimle buluştuğu özel bir gün"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da konuya ilişkin değerlendirmesinde, 23 Nisan'ın, yalnızca milletin bağımsızlık ve egemenliğinin simgesi değil, aynı zamanda çocukların bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluştuğu, geleceğe umutla baktığı özel bir gün olduğunu belirterek, "TÜBİTAK olarak bizler de çocuklarımızın bilim sevgisini pekiştirmek amacıyla bu yıl 23 Nisan TÜBİTAK Bilim ve Çocuk Şenliği'ni başlatıyoruz. Geleneksel hale getirmeyi planladığımız şenlik kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerimizle miniklerimizi bilimle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların hayal gücü ve keşfetme azminin, ülkenin aydınlık yarınlarının teminatı olduğuna dikkati çeken Aydın, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu vatanı ve bu kutlu bayramı armağan eden büyüklerimizi minnetle anıyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'tan 23 Nisan Bilim ve Çocuk Şenliği - Son Dakika

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