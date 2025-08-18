TÜİK: Türkiye\'de Hanelerin %1,1\'i En Üst Seviyede

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de 26 milyondan fazla hanenin yüzde 1,1'inin en üst sosyoekonomik seviyede yer aldığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin sosyoekonomik seviye verilerini açıkladı. İlk kez yayımlanan istatistiğe göre; Türkiye'de 26 milyondan fazla hanenin yüzde 1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer aldı. Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 11'i üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.

ANKARA'DA HANELERİN YÜZDE 2,5'İ EN ÜST SEVİYEDE

İllere göre incelendiğinde; Ankara'daki hanehalklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20'nin üst altı seviyede, yüzde 17,5'inin üst orta seviyede, yüzde 17,4'ünün alt orta seviyede, yüzde 14'ünün alt seviyede, yüzde 12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü. İstanbul'daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında; yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst seviyede yüzde 19'unun üst altı seviyede, yüzde 18,6'sının üst orta seviyede, yüzde 17,2'sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8'inin alt seviyede, yüzde 12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü. İzmir'deki hanehalklarının ise yüzde 1,2'si en üst seviyede, yüzde 12,4'ü üst seviyede, yüzde 17,6'sı üst altı seviyede, yüzde 18,8'i üst orta seviyede, yüzde 17,8'i alt orta seviyede, yüzde 17,1'i alt seviyede, yüzde 15'i en alt seviyede yer aldı.

İl düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu. İlçe düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.

SOSYOEKOMOMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK İLÇE ÇANKAYA

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek 7 ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu. Skoru en düşük 7 ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.