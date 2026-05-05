Turizmde 9 gün tatil ve iki bayram sevinci

05.05.2026 18:32
KURBAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ve bu yıl Avrupa'daki yortu olarak da bilinen mayıs ayının ikinci haftasındaki Pfingsten Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla turizmde yüksek sezon açılışı iki bayramla yapılacak. Otellerde bayram döneminde dolulukların yüzde 100 olması bekleniyor.

Bu yıl 26-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 gün olarak açıklanması turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Bu dönemin Avrupalı Hristiyanların mayıs ayının ikinci yarısındaki Pfingsten Bayramı ile de birleşmesi, otellerde yoğun hareketlilik beklentisine yol açtı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bayram tatilinin erken açıklanması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok müteşekkir olduklarını belirterek, insanların daha rahat tatil programı yapabileceklerini söyledi. Bu yıl sezonu Ramazan Bayramı ve Paskalya tatiliyle birlikte açmayı beklerken, savaş nedeniyle bunun aksadığını belirten Kavaloğlu, "Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte, özellikle Almanya'da Pfingsten tatili, Hristiyanların yortu bayramıyla bir araya gelmesi, Avrupa'da yaşayan Türklerin de ana vatanlarında tatil yapma isteklerinin devam ediyor olması dolayısıyla, 9 günlük tatil periyodunun haziranın birinci haftasına kadar çok yoğun doluluk yaratacağını düşünüyorum" dedi.

SAVAŞLARIN OLUMSUZ ETKİSİ

15 Haziran sonrasında yüksek sezonun başlamış olacağını söyleyen Kavaloğlu, "Bu dönem Rusya-Ukrayna savaşı, İran'la İsrail ve ABD arasındaki gerilimin devam ediyor olması çok olumsuz turizm anlamında. Çünkü turizm savaşı sevmez, refahın, barışın dilidir. Psikolojik ve sosyolojik etkisi dışında bir de finansal etkisini değerlendirmek zorundayız. Çünkü Avrupa'daki refah seviyesini tehdit edecek boyutlara geldi savaşın etkileri. Rezervasyonlardaki düşüş ve yavaşlamanın da sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bekle-gör politikasına geçti Avrupalı turist profili. Ramazan Bayramımıza denk gelen Paskalya'da bu yoğunluğu alamadık ama Kurban Bayramı'na denk gelen Pfingsten tatili itibarıyla bu yoğunluğu alacağımızı düşünüyorum. Sezonu da açmış olacağız inşallah" diye konuştu.

İKİ BAYRAMLA YÜKSEK SEZON AÇILIŞI

Kavaloğlu, "Turizm sektörünün açılış dönemi Kurban Bayramı'yla Pfingsten'in bir arada olmasına denk düştü bu sefer. Bu an itibarıyla yüksek sezonun da başlayacağını düşünüyorum. Tabii rezervasyonlarda yavaşlama eğilimi olduğu doğru ama iç pazarda çok ciddi yoğunluk var. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu dönemde tatil ihtiyaçları var ve çok yoğun rezervasyon akışı olduğunu görüyoruz Avrupa'da yaşayan Türklerden. Mayıs'ın başında Rusya'nın tatil dönemi vardı. Bunun çok yoğun geçtiğini söyleyemem. Ama ondan önceki Hollanda bayramı tatili, Kral Günü'nün olduğu dönem ve arkasından Rus bayramı yoğunluk yaşattı. Ama doluluklar orada yüzde 70'ler seviyesinde kaldı. Kurban Bayramı ve Pfingsten itibarıyla dolulukların yüzde 100'ü bulacağını düşünüyorum" dedi.

ERKEN AÇIKLANMASI AVANTAJI

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, her sene Antalya'da sezon 15 Nisan'dan itibaren açılırken, bu yıl İran-ABD savaşının bölgede ciddi rezervasyon iptallerine yol açtığını kaydetti. O yüzden mart ve nisan ayları ve mayısın ilk haftasında dolulukların geçen seneyi yakalayamadığını anlatan Saatçioğlu, "Genelde yüzde 90-95 dolulukları yakalarken bu savaştan dolayı yüzde 65-70 seviyesinde otellerimizi doldurabildik. Şu anda Rusların bayramı var. Bir hareketlik yaşıyoruz ama eski hareketliği maalesef göremedik. Dün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayı çok olumlu karşılıyoruz. Öncelikle, daha evvelki bayram açıklamaları hep böyle bir hafta, iki hafta kala açıklanıyordu. ve otellerimizi biz zaten doldurmuş oluyorduk. O yüzden bu sene Cumhurbaşkanımızın neredeyse 1 ay önce açıklamayı yapmış olması sevindirici" diye konuştu.

REZERVASYON UYARISI

Kurban Bayramı ve Pfingsten'in aynı döneme denk gelmesiyle bölgede hem yurt dışı hem iç pazardan ciddi hareketlilik beklediklerini kaydeden Saatçioğlu, "9 günlük tatilin açıklanmasından dolayı arama motorlarında şu anda Antalya bölgesindeki tatil imkanları araştırılıyor. Özellikle aileler araştırıyor, çünkü otellerimizin yüzde 90'ında her şey dahil sistemi uygulanmaktadır. O yüzden aileler özellikle tercih ediyor. Artık insanlar kısa tatilleri de çok tercih ediyor. 3, 4 ve 5 gün. O yüzden önü ve arkasını rahatlıkla doldurabileceğimizi düşünüyorum. Bölgede de çok ciddi bir aktivite olacaktır. Sanatçı organizasyonları birçok otel organize edecektir. Doluluklarla ilgili beklenti yüzde 95, yüzde 100'ü bulabiliriz. Çünkü Hristiyanların en önemli bayramıyla beraber çakıştığı için tatil çok yoğun ve hızlı geçecek. O yüzden tatil rezervasyonlarının hızlı gerçekleşmesinde fayda vardır" dedi.

KİŞİ BAŞI 5 BİN TL'DEN 50 BİN TL'YE FİYAT

Bu dönemde Antalya'da Rusların bayramı nedeniyle hareketlilik yaşandığına dikkate çeken POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle bu sezonun çok kötü başladığını hatırlatarak, turizmciler olarak sıkıntılı dönemlerde güzel sonuçlar çıkartabildiklerini ve bugünlerde havalimanı inişlerde geçen yıla yakın sayılar oluştuğunu anlattı. Rusların bayramı sonrasında Kurban Bayramı tatili için beklentileri olduğunu dile getiren Çek, "Şimdiden dolu periyotlar var ama dolulukları tam olmayan otellerin de ciddi talep alacağından eminim. ve 9 gün olması, Türk misafirin 3-4 günlük tatil alışkanlığının bir kısmını öncesinde, bir kısmını sonrasında gelerek en azından 7-8 güne dayanan bir doluluğun yakalanacağını düşünüyorum. Bu ciddi kriz döneminde bir can suyu olacak bizler için. Kurban Bayramı yüzde 100'ü bulur bütün tesisler. Kaldı ki şu anda doluluklarımız iyi. Ben Antalya bölgesini yüzde 100 olarak görüyorum Kurban Bayramı'nda. Antalya otel anlamında her türlü segmente hitap eden bir bölge. A'dan Z'ye çok farklı tesisler var. Kişi başı 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar fiyat bulabileceğiniz bir aralıkta Antalya" dedi.

