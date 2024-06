Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ve Gıda Fuarı Başladı

Ekonomi

Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nin (TÜRAP) Arap ülkeleri ve Türkiye arasında ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla Turabexpo Fuarcılık desteğiyle düzenlediği Türk-Arap Ekonomi Zirvesi ile 10'uncu Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı başladı.

2 gün sürecek zirveye Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Arap Gümrük Müşavirleri Birliği Başkanı Mamdoh Abdullah Alrefaee, Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Majid Al- Lachmawi, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdelhamid Hamza, Arap ve Türk iş insanları katıldı.

"ARAP DEVLETLERİ TÜRKİYE'NİN İHRACATINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP"

Türkiye'nin 2023 yılında 255,4 milyar dolar gibi bir rakamla Türkiye ihracat tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını vurgulayan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "TÜRAB'ın organizasyonu ile düzenlenen gıda ve gıda teknoloji fuarında bir aradayız. 3 Haziran'da açıkladığımız mayıs ayı ihracat verilerine göre de Türkiye'nin bugün yıllıklandırılmış ihracatı 260. 1 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu durumda Arap ülkeleri ve İslam İş Birliği Teşkilatı ve körfez ülkeleriyle yapmış olduğumuz dış ticaret Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir paya sahip. 2023 rakamlarına göre yüzde 26'sını İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelere gerçekleştiriyoruz. Bu payı inşallah 2028 yılında yüzde 30'lara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu anlamda Arp ülkeleri ve körfez ülkeleriyle, çok ciddi ticari faaliyetler yürütüyoruz. Genel ticaret heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, o ülkelerde düzenlenen fuarlar ve ülkemizde düzenlenen bu tarz fuarlar oluyor. Körfez ülkelerinden Arap ülkelerinden katılımlar bu tarz ihracatımızın gelişimine katkı sunuyor. Bugün düzenlenen bu etkinlik ve fuarda bu platformlardan bir tanesi. İnşallah her geçen sene bu fuarın da arttığını ve artacağını mutlulukla bildiriyoruz. Bu da Arap ülkeleri ile körfez ülkeleri ile ticaretimizin gelişimine çok büyük bir katkı sunuyor" dedi.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİKLERİNİN ARTMASI İÇİN YATIRIMLARI DESTEKLİYORUZ'

Derneklerinin Arap ilişkilerinin ve iş birliklerinin ilerlemesi için sürekli proje ürettiğini belirten TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar ise "Projelerden en önemlisi de şu an gerçekleşen fuar çünkü direkt olarak Arap alım heyeti ile gerçekleştiriyoruz. Türk firmaları ile bir araya gelerek hem kendi mallarını tanıtıp hem de, alınacak olan malları inceliyorlar. Masaya oturarak bunlarla ilgili anlaşmalar yapıyorlar. Ayrıca Arap ülkelerinden gelen iş adamlarını Türk yatırımcılar adına teşvik ediyoruz ve yardım ediyoruz. Hem Türk hem Arap ülkelerinden müşavirlerimiz var bu şekilde istedikleri tüm desteği alıyorlar. Lojistik, gümrük her anlamda ne gerekliyse yan hizmetler ve altyapımız hazır. En iyi şekilde bu hizmeti veriyoruz. Her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Yeter ki burada masaya oturup çalışsınlar. Biz mevcut projelerini geliştiriyoruz ve ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Bu dönemde serbest ekonomik piyasa uygulandığı için Türkiye'ye yatırımcıları davet ediyoruz. Yatırım ve sanayi alanındaki projelerde hem Türkiye hem de Arap ülkelerinin gelişimi için hem de iş birliklerinin artması adına Türkiye'deki yatırımları destekliyoruz. Herkesi bu açık pazara davet ediyoruz. Arap ve Türk firmaları bizden bu desteği alsınlar. Hem daha doğru hem de daha süratli olarak ilerlemeye ulaşırlar. Ticaret ihracat bilmeyen firmaları dahi güzel bir şekilde destekliyoruz" diye konuştu.

'YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN YENİ KAPILAR AÇACAĞINDAN EMİNİM'

Arap Gümrük Müşavirleri Birliği Başkanı Mamdoh Abdullah Alrefaee de "İki ülkenin ekonomisini güçlendirmek konusunda çabalıyoruz en önemli hedefimiz aydınlatma bilgilendirme ve doğru danışmanlık hizmetleri vermek. Ayrıca gümrük konusuyla ilgili her türlü yardımı vermeye hazırız. Tüm engelleri çözmek ilk hedefimiz gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için çabalıyoruz son yıllarda ülkeler arasında ticaret ve yatırım alanında çok büyük mesafeler ve fırsatlar oluştu. Türkiye ve Arap ülkeleri arasında yatırımlar arttı bunu yakından görüyoruz artık tüm dünya ülkelerini etkileyecek adımların artmasını temenni ediyoruz. Yeni iş birliklerinin yeni kapılar açacağından eminim" dedi.

Açılış konuşmaların ardından konuşmacılara plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.