Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika
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Ekonomi

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

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Türk vatandaşı, İran\'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
21.06.2025 15:47
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Türk vatandaşı, İran\'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
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İran'da akaryakıt fiyatlarının ucuzluğunu anlatan bir vatandaş, ''1 litre alıyoruz, 2 litreyi de yere döküyoruz. 30 litre benzin burada sadece 350 TL'' diyerek dikkat çekti. Bu sözler, Türkiye ile İran arasındaki fiyat farkını gözler önüne serdi.

İran'da akaryakıt fiyatlarının Türkiye'ye kıyasla oldukça düşük olduğunu belirten bir vatandaş, "Burada 1 litre benzin alıyoruz, 2 litreyi de yere döküyoruz" dedi. Ardından fiyatları da örnekleyen vatandaş, "30 litre benzin burada sadece 350 TL" sözleriyle Türkiye ile İran arasındaki fiyat farkına vurgu yaptı.

SAVAŞ FİYATLARI TETİKLEDİ

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu. Benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 33 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari'de benzin litre fiyatı 53 lirayı geçerken motorinin litre fiyatı ise 57 lirayı aştı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa yakası)

  • Benzin litre fiyatı: 51.50 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.72 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.09 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 52.16 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.56 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 52.49 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.91 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.94 TL

BURSA

  • Benzin litre fiyatı: 52.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.53 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.49 TL

HAKKARİ (En yüksek fiyat olan il)

  • Benzin litre fiyatı: 53.64 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.08 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.65 TL

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Son Dakika Ekonomi Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Makarnaya zam gelmedikçe sıkıntı yok. 364 66 Yanıtla
    Ramazan Katırcı:
    Ne diyor dinciler buna küresel kriz, kulağa hoş mantığa uygun. Zam küresel krizden bizim ülkede. 0 0
    Adem Fenerli:
    Evet samana gelmedi daha zam 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Afrikanın ucra yerinde izole yaşayan bi kabilede biri diğerine mızrakla ok fırlatsa bizim benzin zamlanıyor. Savaşın içindeki ukraynada niye zamlanmıyor. Maşallah ekonomimiz çok iyi. Hiç bişeyden etkilenmiyoruz. Mehmet şimşekin dediği gibi yukarı doğru eğilim var. Politikalarımızın meyvelerini toplamaya başladık :) meeeee eeee 330 40 Yanıtla
  • ahmet yeşilel:
    Gabarda petrol bulduk günde 3bin varil daha ne istiyorsunuz bekleyin yeni zamları makarnayada zam gelecek bilginiz olsun 257 50 Yanıtla
  • Caner arslan:
    az önce 1000 tl ye 19.23 lt mazot aldım 164 7 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    BURDA 1.500 TL Yİ GEÇTİ. 115 6 Yanıtla
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