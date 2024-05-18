Türkiye\'nin Genç Nüfusu AB Ülkelerini Geride Bıraktı

Ekonomi

Türkiye'nin, yaklaşık 13 milyona ulaşan genç nüfusu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam genç nüfusunun yüzde 27'sine karşılık geliyor.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin genç nüfusu, Belçika'dan Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a kadar AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluştururken, bu oran AB'de yüzde 10,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin, 2023 itibarıyla 12 milyon 872 bin 39 olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu, AB'nin 47 milyon 549 bin 168 olan toplam genç nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Avrupa'da, Türkiye'yi, yüzde 12,5 olan genç nüfus oranıyla İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka takip etti. Genç nüfus oranı Fransa'da 12, Almanya'da yüzde 10, İtalya'da da yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,5 olan genç nüfus oranıyla Slovenya izledi.

İstanbul'un genç nüfusu 76 ilin nüfusundan fazla

Öte yandan İstanbul'un genç nüfusu diğer illerin toplam nüfusuyla karşılaştırıldığında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

İstanbul, 2 milyon 318 bin 178 kişi ile en fazla gencin yaşadığı şehir olarak kayıtlara geçti. Bu ili 857 bin 494 ile Ankara, 582 bin 377 ile İzmir takip etti. Genç nüfusun en az olduğu iller ise 11 bin 736 ile Tunceli, 14 bin 263 ile Ardahan ve 17 bin 372 ile Bayburt oldu.

Türkiye'deki sadece 5 ilin toplam nüfusu İstanbul'un genç nüfusunu geride bıraktı. Bu iller, 5 milyon 803 bin 482 ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 ile Bursa, 2 milyon 696 bin 249 ile Antalya ve 2 milyon 320 bin 241 ile Konya olarak sıralandı.

Eurostat ve TÜİK verilerine göre, geçen yıl itibarıyla, AB ülkeleri ve Türkiye'de genç nüfus oranları şöyle:

Ülkeler Toplam Nüfus Genç Nüfus 15 - 24 yaş genç nüfus (%) Almanya 84 358 845 8 461 823 10 Avusturya 9 104 772 948 906 10,4 Belçika 11 742 796 1 358 702 11,6 Bulgaristan 6 447 710 573 761 8,9 Çekya 10 827 529 1 061 707 9,8 Danimarka 5 932 654 723 301 12,2 Estonya 1 365 884 136 602 10 Finlandiya 5 563 970 612 345 11 Fransa 68 172 977 8 181 009 12 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 920 701 107 176 11,6 Hırvatistan 3 850 894 391 928 10,2 Hollanda 17 811 291 2 190 344 12,3 İrlanda 5 271 395 657 976 12,5 İspanya 48 085 361 5 065 796 10,5 İsveç 10 521 556 1 188 337 11,3 İtalya 58 997 201 5 833 452 9,9 Letonya 1 883 008 182 657 9,7 Litvanya 2 857 279 270 929 9,5 Lüksemburg 660 809 73 164 11,1 Macaristan 9 599 744 1 004 733 10,5 Malta 542 051 53 183 9,8 Polonya 36 753 736 3 561 368 9,7 Portekiz 10 467 366 1 083 445 10,4 Romanya 19 054 548 2 041 267 10,7 Slovakya 5 428 792 531 448 9,8 Slovenya 2 116 972 201 195 9,5 Yunanistan 10 413 982 1 052 614 10,1 Türkiye 85 372 377 12 872 039 15,1 AB (27 Ülke) 448 753 823 47 549 168 10,6

Kaynak: AA