Konut satışları Temmuz'da yüzde 12,9 azaldı - Son Dakika
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Konut satışları Temmuz'da yüzde 12,9 azaldı

16.08.2022 10:13
Konut satışları Temmuz'da yüzde 12,9 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde yüzde 24,2 arttı

Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 19 bin 146 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artışla 189 bin 463 oldu.

Temmuz ayındaki ipotekli satışların, 5 bin 580'i; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 48 bin 694"ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 74 bin 756 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 74 bin 756 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 artışla 630 bin 837 oldu.

İlk el konut satış sayısı 28 bin 688 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 28 bin 688 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 237 bin 139 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 65 bin 214 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azalış göstererek 65 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 583 bin 161 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Temmuz ayında 3 bin 939 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 artarak 39 bin 322 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi. - İSTANBUL

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Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1) Türkiye'de temmuzda 93 bin 902 konut satıldı (1)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut satışları Temmuz'da yüzde 12,9 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konut satışları Temmuz'da yüzde 12,9 azaldı - Son Dakika
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