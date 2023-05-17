Türkiye genelindeki konut fiyatlarında gerileme devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü. Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

KREDİLİ KONUT

TÜİK verilerine göre konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16.3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11.7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Banka kredisi ile satın alınan yani ipotekli konut satışları yıllık yüzde 32 azalışla 21 bin 769'a gerilerken, ikinci el konut satışları da yıllık yüzde 39.3 düştü ve 58 bin 700 oldu.

İlk el konut satışı yıllık yüzde 26 azalarak 26 bin 952 olurken, yabancılara yapılan konut satışları da yıllık yüzde 60.3 azalmayla 2 bin 557'ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1024 satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı 792 satış ile İstanbul ve 186 satış ile Mersin izledi.

YABANCIYA SATIŞ

Nisanda gerçekleşen 85 bin 652 konut satışının 2 bin 557'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı nisanda yıllık bazda yüzde 60,3 azaldı. Nisanda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında nisanda iller bazında ilk sırayı 1024 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 satışla Mersin takip etti. Söz konusu satışlar ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483'e düştü. Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya'yı 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi.

KİRALIK DAİRELER DÜŞÜŞTEN ETKİLENMEDİ

Son 3 aydır konut fiyatlarındaki düşüş, kira fiyatlarına ise yansımadı. Kiralık daire fiyatları, İstanbul'da bazı bölgesel faktörlerden ötürü artanken, diğer bölgelerde ise sabit kaldı. Türkiye geneli ise kiralarda yükselme olmadığı gibi düşüşte yaşanmadı.