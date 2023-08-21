Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek - Son Dakika

Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

Son Güncelleme: 21.08.2023 00:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette bulunduğu Macaristan'da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilerek önemli anlaşmalara imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan'la imzalanan sözleşme ile Türkiye'nin Macaristan'a doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğini duyurdu. Böylece Türkiye, sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine ilk kez doğal gaz ihraç edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine ilk kez doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Macaristan ile anlaşma imzalandı.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile de bir araya geldi.

BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti. Başbakan Orban'ın heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

DOĞAL GAZ ANLAŞMASINA İMZA ATILDI

Ziyaretler sırasında heyetler arasında önemli anlaşmalara imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı.

Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Paylaşımında Bayraktar, "Bugün BOTAŞve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek
Emre İliksiz
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek - Son Dakika


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