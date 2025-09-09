Türkiye'nin Fındık İhracatı 124 Ülkeye Ulaştı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Fındık İhracatı 124 Ülkeye Ulaştı

09.09.2025 11:13
2024-2025 sezonunda Türkiye, 309 bin ton fındık ihraç ederek 2.56 milyar dolar gelir elde etti.

Türkiye'den 2024-2025 ihracat sezonunda 124 ülkeye fındık ihraç edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen ihracat sezonunda 309 bin 64 ton fındık satışına karşılık 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar gelir sağlandı.

Bir önceki sezonda fındık ihracatı 303 bin 458 ton karşılığı 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar olarak gerçekleşmişti.

Türk fındığının alıcı bulduğu 124 ülke arasında ilk üç sırada geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Almanya, İtalya ve Fransa yer aldı.

ALMANYA İLK SIRADA

Almanya'ya 79 bin 723 ton fındık satışından 646 milyon 834 bin 455 dolar kazanç sağlandı. İtalya'ya gerçekleştirilen 67 bin 840 ton fındık ihracatından 570 milyon 996 bin 436 dolar, Fransa'ya yapılan 16 bin 757 tonluk ihracattan ise 137 milyon 575 bin 156 dolar gelir elde edildi.

Polonya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Avusturya da ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9'uncu ülke ise son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme yaşanan pazarlardan Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeye yapılan 8 bin 551 ton fındık ihracatından 79 milyon 430 bin 964 dolar kazanç sağlandı.

"FINDIĞIN TANITIMI ÇOK ÖNEMLİ"

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracat noktalarının aynı ülkeler olduğunu söyledi. Bölük, Türkiye'nin yeni fındık pazarları bulması gerektiğini belirterek, bu yönde girişimlerinin olduğunu ifade etti.

"YENİ PAZARLAR İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ OLUYOR"

Belirledikleri ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışmaları yürüttüklerine işaret eden Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Üye firmalarımızın yetkililerinin, gittiğimiz ülkelerdeki firmalarla yüz yüze görüşmelerini, ticari anlaşmalar yapmalarını sağlıyoruz. Ülkelerde yapılan ticaret fuarlarına katılıyoruz. Buralarda yeni pazarlar elde etmek için girişimlerimiz oluyor. O ülkedeki alıcıları, kendi ülkemize getirerek fındığın üretimini ve işlenmesini gösteriyoruz. Onların fındık almalarını temin etmeye çalışıyoruz."

"ABD PAZARI HALA BOŞ"

Bölük, ABD, Güney Amerika ve özellikle de Uzak Doğu ülkelerinin Türk fındığı için çok önemli pazarlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geleneksel fındık ihracatı veya satışı doyum noktasına ulaşmış ya da yakındır. Bugün Avrupa fındık konusunda alabileceği kapasitesini yakalamıştır. Fındığın tanıtımı çok önemli. Öncelikli hedefimiz, fındığı bilmeyen insanların ülkelerine ihracattır. ABD'de istenildiği kadar fındık tüketilmemektedir. ABD pazarı hala boştur. Bunun yanında Güney Amerika pazarı, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde fındık tanıtılmalıdır. Ayrıca Uzak Doğu gelişmekte olan bir pazardır. Çin, Japonya, Kore'nin yanına Hindistan'ı ilave etmek lazım. Buralarda fındık tüketimini artıracak tanıtım ve ürünlere ihtiyaç var. Fındığı bir bütün halinde değil, katma değerli ürünler olarak satmaya çabalamalıyız."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Almanya, Türkiye, İhracat, giresun, Ekonomi, Finans, Fransa, İtalya, Tarım, Son Dakika

