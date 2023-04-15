Bakan'dan canlı yayında müjdeli haber: Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hızlı tren hattı 26 Nisan'da açılıyor - Son Dakika
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Bakan'dan canlı yayında müjdeli haber: Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hızlı tren hattı 26 Nisan'da açılıyor

15.04.2023 11:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hızlı tren hattı 26 Nisan'da açılacak. Dünyanın mega projelerinden biri. Maliyet değeri 70 milyar TL. Ankara-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek hızlı tren projesi de yolda." diye konuştu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

"DÜNYANIN MEGA PROJELERİNDEN BİRİ"

Önemli haberler duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Demiryollarıyla ilgili çok iyi haberlerimiz var. Biz aslında dünyada ilk demiryolu sistemleri kuran ülkeyiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demirağlarla örme konusunda olağanüstü yatırımlar yapıldı. Demiryolları farklı bir kültür. Şu an demiryolu yatırımları dönemine girdik. Ankara- İzmir arasını hızlı trenle 3 buçuk saatte gideceğiz, 2 buçuk yıl sonra bitecek. Ankara- Sivas hattımızı 1 hafta sonra açıyoruz. 26 Nisan'ı hedefledik. Dünyanın mega projelerinden biri. Maliyet değeri 70 milyar TL. 2 saatte Ankara'dan Sivas'a gidecek. Hızlı tren faklı bir konfor. Bu konforu yurdumuza yaymak için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL-ANKARA ARASI 80 DAKİKA OLACAK"

Bakan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İstanbul-Ankara arası 80 dakika olacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika sürecek. 350 km hız yapacak. Kolay bir hat değil tabii ki. Çok yüksek teknoloji getiren bir yatırım. Kazmayı vurduğumuzda en fazla 5 yıl içinde bitecek bir proje. Bu işi yapabilecek firmalarla yola çıkacağız. 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ulaşımda ülkemize bir level atlatacak. Mevcut trenimiz bir ihtiyaca cevap veriyor şu anda. Hem uçak yolcuğundan daha az sürede ulaşılmış olacak. Uçağa gerek yok. Havayolu tabii ki devam edecek ama Ankara'dan İstanbul'a treni tercih edecek. Hızlı trendeki bilet fiyatları otobüslerden daha düşük.

İstanbul- Antalya 5 saat olacak. Demiryolu ağımız artarak devam edecek. Alanya'yı da Mersin'e tünellerle duble yol olarak bağlayacağız. Demiryolunda 19,5 milyon kişi taşındı. Yatırımlar sonrası 270 milyon kişiye çıkacak.

YENİ ZİGANA TÜNELİ 3 MAYIS'TA AÇILIYOR

Yeni Zigana Tüneli, iftihar edeceğimiz projelerden birisi. Tamamlandığında Avrupa'nın en uzun türeni dünyanın en uzun 3. tüneli olacak. 3 Mayıs'ta inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız.

İMECE UYDUSUNUN UZAYA FIRLATILMASI

Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz. Konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Türkiye her zaman seviye atlayarak devam ediyor. Bunlar bize teknolojik anlamda çok büyük faydalar sağlıyor. Bunlar ticari olarak da dünya pazarlarında Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Uzaktan erişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bunlar tüm süreçleri olumlu etkileyecek. Türksat 6A ile kendi uydusu ile uzayda temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak Türkiye."

YORUMLAR (3)
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Adil Karaismailoğlu, ulaştırma bakanlığı, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan'dan canlı yayında müjdeli haber: Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hızlı tren hattı 26 Nisan'da açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan'dan canlı yayında müjdeli haber: Ankara-Sivas arasını 2 saate düşürecek hızlı tren hattı 26 Nisan'da açılıyor - Son Dakika
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