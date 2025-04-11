World Marketing Summit 2025 ile pazarlamanın kalbi İstanbul\'da atacak!

"İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.
Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Yılın En Başarılı" marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" sahiplerini bulacak.
Dünyaca Ünlü Konuşmacılar ve Alanında Uzman Panelistler
World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.
Markalaşma yolculuğunda ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için harika bir eğitim ve öğrenme fırsatı sunan zirvenin biletleriwww.kotlerimpactturkiye.org/world-marketing-summit-2025/#bilet-al-wms sayfasından alınabilir.
Genç Kotler Ödülleri ile Türk Telekom ana sponsorluğunda Geleceğin Pazarlama Yıldızları Destekleniyor
Kotler Awards çatısı altında yer alan ve Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Genç Kotler Ödülleri, pazarlama alanında yenilikçi ve etkileyici projeler geliştiren üniversite lisans öğrencilerini destekliyor. Genç Kotler Ödülleri'ne, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri'nde öğrenim gören lisans öğrencileri başvurularını gerçekleştirdiler.
Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bu prestijli ödül, sponsor firmanın belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve en etkileyici proje jüri tarafından ödüllendirilecektir.
World Marketing Summit 2025'in detaylı programı:
09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları
Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı
Sadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO'su
09.30 – 10.00 Keynote : Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları
10.00 – 11.00 Panel 1 : Yapay Zeka ve Pazarlama
Moderatör : Şule Güner, Yapay Zeka ve Robotik Yazarı
Panelist : Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Pazarlama Profesörü
Panelist : Doç. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı
Panelist : Ömer Wilson, Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı
11.00 – 11.30 Kahve Molası
11.30 – 12.00 Keynote : Timothy Coombs – Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk
12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama : Pazarlamada Sürdürülebilirlik
Moderatör : Esra Baykal, Marka Danışmanı
Panelist: Thomas Garvey, WDO ( World Design Organization ) Başkanı
Panelist : Ülkü Yüksel, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı
Panelist : Dr. İdris Onay, Benetton Türkiye Genel Müdürü
Panelist : Dr. Necip Özçer, LCWaikiki Yönetim Kurulu Üyesi
13.00 – 14.30 Öğle Yemeği
14.30 – 15.00 Keynote : Roger Dooley, Nöropazarlama
15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler
Moderator : Neslihan Olcay, IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su
Panelist : E. Sertaç Ersayın, Yekon ( Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ) Başkanı
Panelist : Zeynep Bortaçina Yener, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı Başkanı
Panelist : Kerem Ayırtman, Communications Partners CEO'su
16.00 – 16.30 Kahve Molası
16.30 – 18.00 "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" Ödül Töreni
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