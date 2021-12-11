Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,17
|-3,90
|-33,20
|Acıpayam Selüloz
|20,40
|-0,97
|19,80
|Adel Kalemcilik
|31,20
|3,31
|-6,56
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,07
|0,25
|-20,35
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,40
|4,70
|24,88
|Ak Enerji
|2,03
|2,53
|-8,14
|Akbank
|7,27
|5,67
|7,58
|Akçansa
|21,18
|9,23
|31,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|3,76
|-19,69
|Akfen GMYO
|4,66
|-5,06
|157,82
|Akın Tekstil
|42,88
|12,25
|35,01
|Akiş GMYO
|1,89
|2,16
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|50,80
|17,27
|-16,95
|Aksa
|31,86
|6,56
|130,63
|Aksa Enerji
|9,73
|6,34
|161,56
|Aksigorta
|8,40
|6,87
|1,09
|Aksu Enerji
|22,64
|1,98
|199,98
|Alarko Carrıer
|342,80
|4,58
|-5,32
|Alarko GMYO
|30,10
|0,47
|18,83
|Alarko Holding
|11,35
|-0,26
|33,19
|Albaraka Türk
|1,94
|0,52
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,84
|-7,77
|-9,51
|Alkim Kağıt
|17,68
|4,74
|36,59
|Alkim Kimya
|20,50
|7,39
|45,53
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|2,14
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|68,50
|14,36
|37,11
|Anadolu Efes
|30,24
|14,46
|41,56
|Anadolu Grubu Holding
|44,98
|15,69
|72,17
|Anadolu Hayat Emek.
|12,74
|4,60
|58,55
|Anadolu Isuzu
|25,96
|-1,96
|44,22
|Anadolu Sigorta
|6,85
|6,70
|-5,13
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|25,02
|7,84
|Anel Elektrik
|2,60
|3,59
|-3,12
|Arçelik
|49,74
|7,38
|74,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,46
|6,15
|25,29
|Arena Bilgisayar
|12,72
|6,27
|16,67
|Armada Bilgisayar
|65,00
|-2,99
|32,44
|Arsan Tekstil
|5,76
|5,49
|44,51
|Arzum Ev Aletleri
|17,44
|-2,30
|-27,83
|Aselsan
|24,50
|11,57
|35,52
|Ata GMYO
|3,94
|-2,72
|-28,49
|Atakule GMYO
|2,98
|2,41
|27,29
|Atlantis Yatırım Holding
|7,70
|6,94
|38,49
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-2,93
|-25,67
|ATP Bilgisayar
|65,00
|2,52
|Avrasya GMYO
|2,27
|21,39
|-13,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|0,00
|-29,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,80
|-0,73
|13,33
|Aydem Enerji
|7,16
|2,58
|Ayen Enerji
|6,56
|-0,76
|21,26
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,48
|18,73
|125,89
|Aygaz
|24,28
|5,02
|71,15
|Bagfaş
|15,80
|50,48
|120,67
|Bak Ambalaj
|20,82
|2,56
|5,28
|Balatacılar Balatacılık
|9,15
|-1,93
|11,04
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|3,49
|13,86
|Banvit
|78,30
|1,69
|50,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|14,00
|9,37
|Baştaş Başkent Çimento
|11,27
|2,45
|-35,12
|Batı Çimento
|16,12
|-1,35
|242,25
|Batısöke Çimento
|2,45
|-0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|7,50
|-1,57
|-29,31
|Bera Holding
|11,67
|3,55
|-42,46
|Berkosan Yalıtım
|8,81
|-4,76
|-1,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,32
|-1,48
|31,68
|Beyaz Filo
|10,80
|16,13
|7,15
|Bilici Yatırım
|17,15
|3,19
|209,94
|Bim Mağazalar
|77,05
|10,23
|11,43
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,98
|0,14
|Birko Mensucat
|1,07
|2,88
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|9,75
|-0,91
|Birlik Mensucat
|2,24
|8,74
|-35,26
|Bizim Mağazaları
|14,53
|0,21
|-2,97
|BMS Çelik Hasır
|8,58
|-4,67
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|-2,31
|Borusan Mannesmann
|30,44
|5,33
|9,50
|Borusan Yat. Paz.
|411,60
|6,77
|-9,39
|Bosch Fren Sistemleri
|1.265,00
|32,52
|2,87
|Bossa
|34,70
|15,51
|94,40
|Brisa
|32,78
|0,99
|69,29
|Burçelik
|28,16
|-3,03
|33,97
|Burçelik Vana
|25,12
|-8,25
|-49,42
|Bursa Çimento
|4,64
|-2,32
|-6,78
|Carrefoursa
|44,36
|3,60
|-38,22
|Casa Emtia Petrol
|119,80
|4,54
|13,02
|Ceo Event Medya
|13,64
|3,57
|112,13
|Coca Cola İçecek
|96,00
|2,89
|51,16
|Cosmos Yat. Holding
|9,14
|-2,66
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,95
|-16,14
|-32,71
|Çan2 Termik
|12,56
|1,29
|Çelebi
|223,10
|21,58
|22,23
|Çelik Halat
|8,80
|-2,00
|-3,27
|Çemaş Döküm
|1,27
|1,60
|-25,41
|Çemtaş
|17,62
|2,32
|12,15
|Çimbeton
|244,10
|8,97
|-17,67
|Çimentaş
|32,16
|3,61
|-11,06
|Çimsa
|38,72
|5,97
|117,53
|Çuhadaroğlu Metal
|10,90
|3,22
|43,28
|Dagi Giyim
|2,93
|0,34
|-13,98
|Dagi Yatırım Holding
|11,79
|1,20
|-8,60
|Dardanel
|2,95
|-5,75
|-44,60
|Datagate Bilgisayar
|13,64
|0,29
|-15,33
|Demısaş Döküm
|9,37
|-0,11
|44,70
|Denge Holding
|1,30
|-1,52
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,95
|16,77
|5,86
|Derimod
|8,09
|1,25
|-16,94
|Derlüks Yatırım Holding
|5,20
|7,22
|-41,04
|Desa Deri
|8,98
|0,79
|-7,80
|Despec Bilgisayar
|9,95
|-1,68
|-23,81
|Deva Holding
|31,50
|3,69
|30,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,25
|0,74
|13,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,01
|-4,52
|7,51
|Ditaş Doğan
|27,36
|-2,01
|110,37
|DO-CO
|1.178,80
|4,32
|87,11
|Doğan Burda
|138,00
|-19,77
|514,97
|Doğan Holding
|3,45
|3,29
|15,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-0,85
|0,47
|Doğu Aras Enerji
|96,15
|2,67
|Doğusan
|3,70
|-4,39
|1,90
|Doğuş GMYO
|10,46
|-3,42
|28,03
|Doğuş Otomotiv
|51,70
|4,02
|99,43
|Döktaş Dökümcülük
|33,68
|2,06
|9,99
|Duran Doğan Basım
|19,78
|0,92
|88,56
|Dyo Boya
|11,12
|4,61
|-1,13
|Eczacıbaşı İlaç
|7,52
|4,01
|4,42
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,14
|-0,45
|82,55
|E-Data Teknoloji
|16,54
|9,90
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|-4,21
|2,71
|Ege Endüstri
|1.980,40
|15,48
|18,95
|Ege Gübre
|273,70
|14,18
|90,79
|Ege Profil
|35,84
|3,11
|-4,80
|Ege Seramik
|16,68
|-0,71
|72,63
|Egeplast
|24,26
|-0,49
|-27,15
|Ekiz Kimya
|7,49
|-8,10
|5,05
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,94
|4,99
|Emek Elektrik
|3,07
|5,14
|7,52
|Eminiş Ambalaj
|20,60
|1,58
|-44,08
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|5,91
|18,70
|Enerjisa Enerji
|14,22
|2,45
|23,33
|Enka İnşaat
|16,61
|-3,15
|135,88
|Erbosan
|144,10
|0,07
|255,32
|Ereğli Demir Çelik
|26,72
|12,27
|103,40
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|0,31
|Ersu Gıda
|5,44
|1,30
|10,12
|Escar Turizm Taşımacılık
|33,18
|12,40
|Escort Teknoloji
|6,39
|1,59
|-2,74
|Esenboğa Elektrik
|31,10
|-0,13
|63,46
|Etiler Gıda
|5,11
|-1,16
|28,39
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,76
|-1,57
|-1,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,75
|6,23
|5,98
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|-1,91
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|2,31
|29,78
|-18,66
|Europap Tezol Kağıt
|16,67
|4,32
|Fade Gıda
|7,83
|-0,51
|50,53
|Fenerbahçe Futbol
|32,98
|3,19
|11,57
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,14
|32,49
|6,52
|F-M İzmit Piston
|140,20
|9,45
|14,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,71
|-10,45
|5,22
|Ford Otosan
|258,50
|-0,58
|115,24
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|4,84
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|3,98
|-2,21
|53,66
|Galata Wind Enerji
|5,26
|-2,05
|Galatasaray Sportif
|3,95
|-2,23
|-2,47
|Garanti Bankası
|11,73
|0,60
|15,56
|Garanti Faktoring
|13,65
|4,92
|22,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|-1,58
|-22,57
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,80
|-0,64
|31,62
|Gediz Ambalaj
|19,47
|-1,57
|45,30
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,90
|5,70
|Gen İlaç
|13,52
|-2,38
|Gentaş
|3,74
|1,08
|-17,13
|Gersan Elektrik
|6,06
|4,48
|-1,30
|Gimat Mağazacılık
|2,31
|8,96
|Girişim Elektrik Sanayi
|20,98
|-7,98
|Global Men. Değ.
|6,26
|-2,95
|4,16
|Global Yat. Holding
|2,38
|3,93
|-32,26
|Good-Year
|9,93
|1,85
|24,62
|Göltaş Çimento
|48,00
|9,54
|16,95
|Gözde Girişim
|8,88
|-3,58
|11,28
|GSD Denizcilik
|4,06
|1,75
|66,72
|GSD Holding
|3,47
|2,66
|38,25
|Gübre Fabrik.
|86,70
|3,15
|0,76
|Güler Yat. Holding
|2,89
|-5,56
|-16,54
|Halk GMYO
|2,72
|-2,16
|-10,76
|Hatay Tekstil
|20,18
|6,60
|48,00
|Hedef Girişim
|2,81
|2,55
|11,30
|Hedef Holding
|5,39
|40,00
|Hektaş
|14,65
|9,17
|174,23
|HUB Girişim
|10,36
|-1,61
|-43,08
|Hürriyet Gzt.
|2,05
|-5,96
|-2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,13
|-2,54
|-5,69
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,78
|2,12
|143,54
|İdealist GMYO
|2,10
|-5,83
|-11,51
|İhlas Ev Aletleri
|1,02
|-1,92
|-45,25
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-1,06
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,81
|5,19
|-67,12
|İhlas Haber Ajansı
|8,41
|25,34
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|-45,67
|İhlas Yayın Holding
|0,74
|1,37
|-35,09
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|5,45
|79,08
|Info Yatırım
|5,45
|4,81
|16,69
|İntema
|82,80
|48,92
|107,52
|Inveo Yatırım Holding
|29,80
|-5,82
|105,91
|İpek Doğal Enerji
|15,72
|3,42
|20,18
|İskenderun Demir Çelik
|22,88
|-0,20
|169,71
(Sürecek)
Kaynak: AA
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