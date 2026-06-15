Yatırımcılar bu tarihe dikkat! Altında ezber bozan rekor tahmin

Küresel piyasalarda gözler altın fiyatlarındaki dalgalanmalara çevrilmişken, ABD'li dev yatırım bankası JPMorgan'dan yatırımcıları heyecanlandıracak yeni bir rapor geldi. Banka, emtia raporunda altının geleceğine ilişkin çarpıcı öngörülerde bulunarak uzun vadeli beklentilerin piyasa fiyatlamalarına henüz tam olarak yansımadığını vurguladı.

HEDEF 2026 SONUNDA 6 BİN DOLAR

Kurumun analizine göre, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki ana yükseliş trendi bozulmuş değil. Uzun vadeli beklentisini koruyan JPMorgan, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Kurumun bir sonraki hedefi ise 2027 yılı sonunda 6.300 dolar seviyesine işaret ediyor.

İÇ PİYASA İÇİN 'GRAM ALTIN' ÇARPAN ETKİSİ YARATACAK

JPMorgan'ın ons altın için verdiği bu tarihi hedefler, Türkiye'deki altın yatırımcıları için çok daha büyük bir anlama sahip. Türkiye'de gram altın fiyatları; hem küresel piyasalardaki ons altın fiyatına hem de içerideki Dolar/TL kuruna bağlı olarak hesaplanıyor.

Eğer JPMorgan'ın tahmini gerçekleşir ve ons altın 6.000 dolar seviyelerine tırmanırsa, Dolar/TL kuru sabit kalsa dahi gram altın fiyatlarında devasa bir yükseliş yaşanacak. Buna ek olarak, önümüzdeki yıllarda Dolar/TL kurunda yaşanabilecek olası yukarı yönlü hareketler de hesaba katıldığında, gram altın yatırımcısının "çifte kazanç" sağlayarak TL bazında tarihi zirveleri görmesi kaçınılmaz olacak.

JPMorgan Altın Fiyatı ve Teknik Seviye Beklentileri Tablosu:

2026 Yılı Son Çeyrek Beklentisi 6.000 Dolar

2027 Yılı Sonu Beklentisi 6.300 Dolar

İŞTE SENARYOLARA GÖRE GRAM ALTININ ULAŞACAĞI RAKAMLAR

JPMorgan'ın 6.000 dolarlık ons altın tahmini gerçekleştiğinde, farklı Dolar/TL kurlarına göre gram altının ulaşacağı öngörülen seviyeler şu şekilde hesaplanıyor:

Dolar kuru sabit kalırsa: Ons altın 6.000 dolara ulaştığında dolar/TL kuru güncel seviyesinde sabit kalırsa, gram altın 8.927 TL olur.

Dolar kuru 50 TL olursa: Ons altının yükselişiyle birlikte dolar kuru da 50 TL seviyesine çıkarsa, gram altın 9.645 TL seviyesine ulaşır.

Dolar kuru 60 TL olursa: Küresel dalgalanmalarla birlikte dolar kuru 60 TL'yi bulursa, gram altın 11.574 TL değerine yükselerek tarihi bir rekora imza atar.

MERKEZ BANKALARI VE ÇİN'İN ALIMLARI TALEBİ PATLATTI

Raporda, altın fiyatlarını destekleyen en temel faktör olarak merkez bankalarının devam eden rezerv alımları gösterildi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin altın rezervlerini hızla artırdığına dikkat çekilirken; Çin Merkez Bankası’nın öncülük ettiği bu devasa alımların küresel talebi güçlendirdiği ve toplam kurumsal altın talebinin beklentilerin çok üzerinde seyrettiği ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN ALGISINI GÜÇLENDİRİYOR

Küresel ekonomik belirsizlikler, bitmek bilmeyen jeopolitik gerilimler ve dünya genelindeki enflasyon baskıları altın piyasasını yukarı yönlü destekleyen diğer ana unsurlar olarak sıralandı. JPMorgan, yatırımcıların riskten kaçınma güdüsüyle altını bir "güvenli liman" olarak görmeye devam ettiğini bildirdi.

KISA VADEDE GÖZLER FED'İN FAİZ POLİTİKASINDA

Uzun vadede rekor bekleyen analistler, kısa vadeli yönün ise ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikaları tarafından belirleneceğinin altını çizdi. Faiz getirisi olmayan altının, yüksek faiz ortamında zaman zaman baskı altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

TEKNİK SEVİYELER NE DİYOR? YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR MU?

JPMorgan'ın raporunda teknik analiz detaylarına da yer verildi. Altının 4.340 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerinde kalmasının son derece olumlu bir sinyal olduğu belirtildi. Ancak, fiyatların 4.730 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmesinin şimdilik yukarı yönlü ivmeyi sınırladığı kaydedildi. Kurum, merkez bankası alımları ve jeopolitik risklerin masada kalması durumunda altındaki güçlü fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu savundu.

NOT: Bu haber metninde yer alan kurum raporları, piyasa değerlendirmeleri, fiyat tahminleri ve sayısal veriler bilgilendirme amacı taşımakta olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.