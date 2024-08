Ekonomi

Yılın ilk kuru üzümüne rekor fiyat

Manisa'da yılın ilk kuru üzümü 5 bin 100 TL'den alındı

Manisa Ticaret Borsası tarafından geleneksel kuru üzüm alım sezonunun açılışı yapılan açık artırma ile gerçekleştirildi

MANİSA - Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi ilk kuru üzüm açık artırma usulü sembolik olarak rekor bir fiyat olan 5 bin 100 TL'den TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç aracılığıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı.

Manisa Ticaret Borsasında, Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, TBMM 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, daire ve kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende üzümün tarihten günümüze serüvenini anlatan bir video sunumu yapıldı.

"İhracatta prestij ürün"

Törenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Geleneksel olarak borsamız tarafından her yıl düzenlenen kurutulan ilk mahsulün borsamıza gelişiyle, bizleri bir araya getiren ortak kültürümüzde yer etmiş motifleri ile Manisa'mız ile özdeş, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün yeni sezonun açılışı ve 2024-2025 Sezonu'nun ilk çekirdeksiz kuru üzüm törenimize göstermiş olduğunuz çok değerli ilgi için teşekkür ediyorum. Her sene ortalama yüzde 85'i Manisa'da üretilmekte olup, yüzde 90'ı Manisa'daki modern üzüm işletmelerimiz tarafından ihraç edilen dünya ticaretinin yarısına sahip olduğumuz, çekirdeksiz kuru üzümde, Manisa'mızın çok iyi bir noktada olduğunu gururla ifade etmek isterim. Bu ortak çabanın sonucu olarak, her yıl olduğu gibi bu sezonda başından bu yana çiftçilerimizle birlikte hareket ederek hastalık ve zararlılarla mücadele ettik. Bu mücadelemizde birlikte hareket ettiğimiz Manisa üzüm platformu üyelerimize ayrıca teşekkür ederim. Bu yüzden Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün üretiminden pazarlanmasına kadar, tüm aşamalarında, ürün bazında uzmanlaşma sağlanmış tek yer Manisa'dır. Ayrıca bir sembol olmanın yanı sıra tarıma dayalı en önemli milli gelir kaynaklarımız arasında yer alıyor. Üretimin iç ticareti ve ihracat verilerine baktığımızda sektörel kayıt ve raporlama sistemine göre 2023-2024 sezonu 31 Ağustos günü tamamlanacak 01 Eylül itibariyle yeni sezona geçmiş olacağız. Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre, Manisa ve ilçelerimiz dahil tüm ticaret borsalarımızda kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 187 bin 304 tondur. 17 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 203 bin 407 ton ihracat ile ülkemize 478 milyon dolar kazandırılmıştır. Türkiye'nin ihracatta prestij ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatındaki bu rakamın, önümüzdeki sene 500 milyon doların üzerinde olacağı bugünden görülüyor. Sağlanan bu yüksek milli gelir hacminin alt yapısında; üreticilerimizin, tüccarlarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın, ilgili kamu idarelerimizin ve meslek kuruluşlarımızın hep birlikte ve aynı kalkınma hedefiyle sarf ettikleri yoğun emek ve çabaları yer almaktadır. Bilindiği üzere borsamızın çalışmalarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü için coğrafi işaret tescili alınmış bu çalışmayla tüm Manisalılara mal olacak tarihi bir sorumluluk yerine getirilmiştir. Bunun yanında en büyük dış pazarımız olan Avrupa Birliğine tescil edilmesi için ürünün dosya başvurusu yapılmıştır. Stratejik bir ürün olduğundan Avrupa Birliğine gönderdiğimiz dosya ve kaynakları hassasiyetle incelenmektedir. Önümüzdeki yıl içinde inşallah beklediğimiz sonucu hayırlısı ile alacağımızı düşünüyoruz. Böylece Manisa'nın markalaşması sağlanarak, çiftçilerimizin katma değerli ürün üretme noktasında ürünün izlenilebirliliği, iç talep ve ihracat potansiyeli güçlenecek, üretildiği bölgenin ekonomi ve istihdamına da katkıda bulunacaktır. Kısacası üzümümüz artık Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da bir zenginliği haline gelecek. Türkiye, üzüm üretiminde, dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığından, Manisalılar olarak üzümümüzün tanıtımına ve halkımızın bu ürünün gıda değerinden daha fazla faydalanmasına katkıda bulunmalıyız. Şifa ve vitamin deposu olan üzümü başta çocuklarımızın beslenme alışkanlıklarına dahil etmekten tutun misafirlerimize ikram ederek daha çok iç piyasada tüketilmesi için kullanım yerlerini çeşitlendirmeliyiz." dedi.

"Türkiye üretmekle büyür"

İklim şartlarına da dikkat çeken Özkasap konuşmasını şöyle tamamladı: "İklim şartları her yıl tarım ürünlerinin fiyatlarını belirleyen önemli faktördür. Bu yıl bağlar geçen yıla göre hemen hemen 10 gün erken hasat dönemine girdi. Her geçen yıl daha da derinden hissettiğimiz iklim krizinin bir sonucu olarak ve yıl boyunca sürdürdüğümüz saha kontrollerimizde gerekli uyarıları yaparak, alınacak önlemler konusunda üreticilerimizi bilgilendiriyoruz. Geçen yıla göre rekoltede biraz düşüş yaşanmış ve bu sezon bağlarda iklim şartlarından dolayı, doğuş eksikliği görülmüştür. Buna bağlı salkım sayısı az, üzümde şekerlenme oranı da beklenenin üzerindedir. Bu kapsamda rekolte tahmin komisyon çalışmalarını hassasiyetle tamamladıkları için tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Son dönemlerde yaşanan kuraklıklar gösteriyor ki hava sıcaklıklarının ve buharlaşmanın artacak olması, içme ve kullanma suyunda, ayrıca tarım için kullanılan suda gelecekte sorunlar yaşanacağını bizlere gösteriyor. Günümüzde daha az suyla, daha fazla ürünü sulamak, hayati önem taşımaktadır. Görünen o ki tarımsal sulamada yer altı sularına daha fazla yükleniyoruz. Gördes Barajı kapalı basınçlı sulama sisteminde olduğu gibi yine milletvekillerimizin desteği ile birlik ve beraberlik içinde Demirköprü Barajının da kapalı devre basınçlı sulama sistemine girmesi gerekmektedir. Artık vahşi ve karık sulamadan vazgeçip her ürünün damlama sulama sistemine geçmesi son derece önemli hale gelmiştir. Gelecekte ki en önemli sorunumuz iklim ve su ile mücadele etmek olacaktır. Ekilmeyen ve az üretilen her bir ürün bizi ithalatla karşı karşıya bırakacaktır. Türkiye üretmekle büyür. Üretim yapmanın yolu da üreticiyi desteklemektir. Manisalılar olarak bizler her türlü zorluk ve değişen şartlara rağmen üretmekten vazgeçmedik. İlk hasadı borsamıza getirerek bu ortak geleneğimizin yaşatılmasına sahip çıkan, üreticimiz Sayın Yasin Akay'a ve bugün bağlarında ter döktükleri için burada bulunamayan ancak ürettikleri mahsullerle tarımsal ekonomimize kaynak sağlayan tüm çiftçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye ile yapılan ticarette Türk mallarına duyulan güvene güç katan tüccarımıza ve ihracatçı üzüm işletmelerimize ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun."

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi Bildiğim kadarıyla fındıktan sonra yılda yaklaşık 500 milyon dolara varan ihracat rakamları sağladığımız dünyanın en büyük üreticisi ve dünyanın en büyük ihracatçısı olduğumuz bir ürün. Üzüm üreticisini de kuru üzüm üreticisinde en büyük problemlerinden bir tanesi hiç şüphe yok ki iklim krizi olacak. Bunu artık her geçen gün yaşayarak öğrenmeye başladık. Başkanımızın da belirttiği gibi en önemli sorunlardan bir tanesi kuraklık, su, suyun kullanımı ve suyun yönetimi. Önümüzdeki süreçte en büyük en fazla düşünmemiz gereken sorunlardan bir tanesi haline gelecek." diye konuştu.

"Çiftçimiz kazanırsa herkes kazanır"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise, "Hem borsamız hem birliklerimiz hem çiftçinin hem tüccarlarınızın hem de biz siyasetçilerin daha fazla gelir getirecek politikalara yönelmemiz gerekiyor. Burada ilk önceliğimiz elbette üretim yapan alın terini toprağa akıtan çiftçimiz. Çiftçimiz kazanırsa herkes kazanır. Fiyat konusunda da çiftçimizi kimseye ezdirmeyeceğiz." dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü ise Manisa'da 40 bin ailenin üzümden geçindiğini hatırlatarak, "Manisalı 365 gün boyunca emeğin ve bereketin ahengini toprağı işleyen ve topraktan kazandığını hem ülkede hem de uluslararası camiada paylaşarak ülkemizin nadide bir ili haline gelmiştir. Allah'a şükür ki bu anlamlı günde emeğin gücün ve muhabbetin üzüm bağlarından salkım salkım aşamasına şahitlik ediyoruz. Eğer bugün buradaysak, bu anlamlı sözleri sizlere söyleyebiliyor ve iletebiliyor isek bunun arkasında tüm Manisa'da üretici ve değerli çiftlerimizin büyük emeği vardır. Üzüm sadece 1 veya birkaç günde değil hayatın her anında hayallerini emeklerini ve alın terlerini üzümle harmanlayan bu bereketi ortaya koyan ve paylaşan çiftçilerimiz, hayatımızın ve şehrimizin önemli bir parçasıdır." dedi. Vali Ünlü ayrıca geçtiğimiz hafta Gördes'te başlayıp Salihli'ye kadar uzanan orman yangınında 12 köyü yanmaktan kurtaran tüm ekiplere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Fiyatlar bu sene üreticiyi memnun edecek"

TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç ise Manisa'nın Mesir Macunu ve Çekirdeksiz Sultaniye Üzümü ile meşhur olduğunu belirterek bu iki değerin de çok önemli olduğunu söyledi. Fiyatların bu sene üreticiyi mutlu edeceğini de söyleyen Arınç, emekleri için tüm üreticilere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından sezonun ilk kuru üzümü yapılan açık artırma ile alındı. Bülent Arınç tarafından kilosu 250 TL'den verilen fiyatla açık artırma Manisa Ticaret Borsası tarafından Bülent Arınç aracılığıyla verilen 5 bin 100 TL'den sembolik olarak rekor bir fiyattan alındı. İlk kuru üzümü Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde yetiştiren ve 50 Kilogram olarak borsaya getiren üretici Yasin Akay'a altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Üretici Akay çok mutlu olduğunu ve bu sezon kuru üzümde 200 TL fiyat beklentisi içinde olduklarını belirterek daha aşağısının üreticiyi zor durumda bırakacağını belirtti.