YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı için Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü 9-13 Ekim'de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizde, yerel ürünlerin kazandırılmasıyla ekonominin canlanacağına inandıklarını ve Yöresel Ürünler Projesi'ni hayata geçirdiklerini kaydederken, bu kapsamda Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'i düzenlemeye başladıklarını hatırlattı. TOBB başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşların desteğiyle YÖREX'i marka haline getirdiklerini söyleyen Çandır, YÖREX ile sadece yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamadıklarını, coğrafi işaret ile bu ürünlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili farkındalık oluşturduklarını vurguladı. Çandır, "Coğrafi işaretin memleket meselesi olduğunu vurguladık. Seferberlik ilan ettik, YÖREX'in katkısıyla coğrafi işaretli ürün sayımız 1632'ye çıktı. 27 ürünümüz de Avrupa Birliği'nden tescil aldı. Bir çok yöresel ürünümüz ulusal ve uluslararası marketlerin raflarında yerini aldı" dedi. 2025 yılında Avrupa Birliği'nden tescil almış ürünleri YÖREX ile Avrupa'da buluşturmak istediklerini kaydeden Ali Çandır, bu konuda destek beklediklerini anlattı.

"Kırsala can suyu"

Bu yıl da TOBB desteğiyle büyük market zincirleriyle küçük üreticiyi bir masada buluşturacaklarını bildiren Başkan Çandır, "B2B görüşmeleri birçok yerel ürünü büyük market zincirlerinin raflarına taşıdı, önemli iş bağlantıları sağlandı. Bu yıl da bu konuda önemli iş birliklerinin çıkmasını bekliyoruz. YÖREX ile amacımız kırsal ekonomiye can suyu olabilmekti, yerel ekonomiye can suyu olabilmekti bu konuda önemli bir yol kat ettik. Nasıl Altın Portakal'ı bekliyorsak YÖREX'in düzenlenmesi de beklenir hale geldi" diye konuştu.

Anadolu şöleni

Ali Çandır, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 9-13 Ekim'de düzenleyecekleri YÖREX'e bu yıl 81 il ve KKTC'nin katılımını hedeflediklerini belirterek, "13. YÖREX'te Anadolu'nun zenginliğini halkımız, yabancı misafirler, yeme içme sektörü, perakende ve ticaret sitelerine sunacağız. 7'den 70'e herkesi Anadolu şölenine bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız YÖREX'e gelerek kültürümüzün zenginliklerini görmeli, tatmalı, yaşamalı. Girişin ücretsiz olduğu YÖREX'e herkesi davet ediyorum. Memleket hasreti çekenleri YÖREX'e davet ediyorum" dedi. Çandır, tüm kurum ve kuruluşların başından beri YÖREX'e destek olduklarını belirtirken, "Bu desteğin bu yıl da artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

YÖREX'e tam destek

Toplantıya katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri, YÖREX ile yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırdığını belirterek, ulusal marka haline gelen YÖREX'i desteklediklerini ifade etti. Katılımcılar, YÖREX'in yurtdışında yöresel ürünlerin tanıtımı için önemli bir platform olacağını vurguladı.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapılan toplantıya; ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yalvaç TSO Başkanı Yalçın Kurucu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, Ticaret İl Müdürü Halil Şahan, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz, Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, KOSGEB Müdürü İbrahim Uğur Erkış, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği Başkanı Zeki Özen, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, AESOB, ATSO, BAKA, Akdeniz Üniversitesi, AKTOB, Alanya TSO, POYD, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Akdeniz Belediyeler Birliği, Isparta TSO, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, MAKÜ, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - ANTALYA