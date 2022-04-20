Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi - Son Dakika
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Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi

20.04.2022 11:49

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin giydiği koruyucu kask ile yeleğin Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı. Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'taki fabrika ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hakkında dikkat çeken bir detaya ulaştı. Balistik koruyucu sistemler ile fonksiyonel iç ve dış giyim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren bir firmayı ziyaret eden Varank, fabrikada vücut ve araç zırhları ile tekstil, balistik ve kompozit malzemeler üretim hatlarında incelemelerde bulundu.

ZELENSKİ'YE KASK VE YELEK GÖNDERİLDİ

Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Varank'a, Rusya-Ukrayna geriliminin ilk günlerinde gelen talep üzerine Devlet Başkanı Zelenski ve ekibi için 20 adet koruyucu kask ve yeleğin gönderildiği bilgisi aktarıldı. Varank, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra askeri personellerin koruyucu ekipmanlarının fazlaca gündeme geldiğine işaret ederek, "Güvenlik güçlerimizi koruyan hayati öneme sahip savunma ekipmanlarının üretilmesinin yanı sıra, bu ürünlerin ihracatının yapılması ülkemizin üretimde geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Türk savunma sanayisinde özellikle özel sektörün gediği bu noktayı görmüş olmaktan ziyadesiyle memnun oldum. Dünyanın elliden fazla ülkesine birçok askeri ekipman Yozgat'ta üretilip gönderiliyor" dedi.

Zelenskiy'in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan

YELEK VE KASTLARI TEST ETTİ

Üretim tesisi içerisindeki test atış tünellerinde 7.62 milimetre balistik mühimmat ile 15 metre mesafeden yelek ve kaska atış yapan Varank, daha sonra ekipmanların atış sonrası durumunu inceledi. Varank, "Hem bir yeleğe hem de bir kaska atış yaptık. İki testte de ürünlerin ne kadar başarılı olduğunu, mermiye karşı ürünlerin nasıl koruma sağladığını gördük" dedi.

YOZGAT'TAN 50 ÜLKEYE İHRACAT

Firma yöneticisi Vedat Tüzer, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Zelenski ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Zelenksi ve ekibi için 20 adet kask ve yelek istediler, biz de gönderdik, televizyondan izleyince mutlu olduk. Dünyanın 50'den fazla ülkesine Yozgat'ta ürettiğimiz ürünleri ihraç ediyoruz.

Zelenskiy'in balistik korumalı kaskı ve yeleği Yozgat'tan

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

Aynı zamanda 2013'ten bu tarafa Türkiye'deki balistik kaskların yüzde 80'e yakınını biz tedarik ediyoruz. 2013'e kadar bunlar genellikle ABD-İsrail ortaklı yabancı firmalardan tedarik ediliyordu, bin 900 dolarlardan alımlar vardı. Biz bunları bitirdik. Hem Türkiye'ye hem yurt dışına ürünlerimizi tedarik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Yozgat, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi - Son Dakika


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