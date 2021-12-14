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Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor - Son Dakika

Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor

14.12.2021 14:17

Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bolluğu yaşanırken, tezgahlar ise çeşit çeşit balıklarla süsleniyor. Balıkçılara göre; bu yılın en çok tercih edilen balığı ise kilosu 80 liradan satılan sarıkanat ile 35 liradan alıcı bulan hamsi oldu.

Marmara'da havaların soğumasıyla birlikte denizlerde balık bereketi yaşanıyor. Kocaeli'de de tezgahlarda birbirinden lezzetli çeşit çeşit balıklar görücüye çıkıyor.

Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor

TEZGAHIN FENOMENİ SARIKANAT

İstavritin 35 lira, çinekopun 60 lira, mezgitin 50 lira, hamsinin ise 35 liradan alıcı bulduğu tezgahların fenomen balığı ise kilosu 80 liradan satılan sarıkanat oldu. Vatandaşlar çoğunlukla sarıkanat ve hamsiyi tercih ediyor.

Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor

"HAVA ŞARTLARI FİYATLARI ETKİLİYOR"

Vatandaşların balıktan vazgeçmediğini söyleyen balıkçı Erol Kuruağaç, "Balık kadar sağlıklı bir şey yok, haftada en az 3 gün balık yenilmeli. Şu anda vatandaşlarımız balık almaya geliyor. Fakat havaların rüzgarlı, denizlerin fırtınalı olması sebebiyle balık fiyatları etkileniyor. İnşallah havalar biraz daha düzelir ve tüm vatandaşlarımız balık yiyebilir" dedi.

Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor

"BALIKLAR ÇOK TAZE"

Balıkçı Kuruağaç, satılan tüm balıkların lezzetli olduğunu belirterek, "Hamsi, çipura, çinekop ve istavrit gibi balıklarımızın hepsi şu anda çok taze. Özellikle sarıkanat, çinekop ve hamsinin tam zamanı. Halkımızın en çok tercih ettiği balıklar ise sarıkanat ve hamsi" şeklinde konuştu.

Yılın en çok tercih edilen balığı! Kilosu 80 liradan kapış kapış satılıyor
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor

Kocaeli, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor - Son Dakika
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