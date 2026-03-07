Yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé Tanıtıldı

(İSTANBUL)- Mercedes-AMG, pazara sunulacak yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé'nin iç mekanını tanıtarak performansın yalnızca ölçülebilir değil, aynı zamanda doğrudan hissedilebilir olması hedefini bir kez daha vurguluyor. Araç daha hareket etmeden iç mekan, saf sürüş keyfi ve hassas kontrol anlayışını yansıtarak AMG'nin özüne sadık bir deneyim sunuyor. Affalterbach'ta geliştirilen bu tasarım, sürücü ile araç arasındaki etkileşimi mümkün olan en doğrudan hale getirmeyi amaçlıyor.

Sürücü odaklı iç mekan ve performans odaklı tasarım, karakteristik AMG sürüş deneyimi ve saf sürüş keyfi vaat ediyor. AMG RACE ENGINEER: Üst düzey donanım ve yazılımın akıllı entegrasyonu, en üst seviyede sürüş dinamikleri sunuyor. Aracın merkezi sinir sistemine doğrudan erişim, AMG RACE ENGINEER Kontrol Ünitesi ile tepki, çeviklik ve çekişin sezgisel kontrolünü sağlıyor. Kusursuz biçimde entegre edilmiş ekranlara ve sürücü odaklı merkezi ekrana sahip dijital kokpit, performans için gerçek bir kontrol merkezi oluşturuyor. Dokunmatik tuşlar, dokunmatik ekran ve sesli komutu bir araya getiren dengeli bir kullanım felsefesi sunuluyor. Önde sportif, alçak oturma pozisyonu; arkada geniş diz mesafesi ve bağımsız koltuklarla artırılmış uzun yol konforu.

Mercedes-Benz Group AG Üretim, Kalite ve Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mercedes-AMG GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schiebe, yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé'de her iç mekan detayını tutarlı bir şekilde performansa odakladıklarını ve en yüksek hassasiyetle hayata geçirdiklerini belirterek, "Yeni GT 4 Kapı, henüz hareketsizken bile neler yapabileceğini gösteriyor. Maksimum kontrol sağlıyor ve tipik AMG sürüş hissini daha ilk anda yaşatıyor" dedi.

Spor otomobil genleri Gran Turismo özellikleriyle buluşuyor: İki dünyanın en iyisi

AMG GT 4 Kapı Coupé'nin iç mekanı tamamen sürüş deneyimine odaklanıyor. Spor otomobile özgü alçak oturma pozisyonu ve sürücüyü kavrayan yapı, iki kapılı AMG GT modellerinden tanıdık duygusal bir sürüş hissi yaratıyor. Kullanım felsefesi, sürüşle ilgili tüm işlevlerin sezgisel şekilde kontrol edilmesini sağlayarak odağı her zaman sürüş deneyimi üzerinde tutuyor.

AMG RACE ENGINEER, en üst düzey sürüş dinamikleri sunuyor

İç tasarımın en önemli özelliklerinden biri orta konsolda yer alıyor. Üç adet dinamik sürüş döner kontrol tuşu tepki, çekiş gücü ve viraj hareketlerini anında ayarlamaya olanak tanıyor. Bu tuşlar, aracın karakterinin temel parametrelerini bir araya getirerek deneyimli sürücülere en üst düzeyde araç kontrolü ve sürüş keyfi sunuyor:

-"Tepki Kontrolü" tuşu, elektrik motorlarından gaz pedalına verilen komutların tepkisini koordine ediyor.

-"Çeviklik Kontrolü" tuşu, dikey eksen etrafındaki çevikliği değiştirerek viraj hareketini şekillendiriyor.

-"Çekiş Gücü Kontrolü" tuşu ile kayma kontrol edilerek çekiş gücü kontrolünün müdahalesi dokuz kademede etkileniyor.

Bunun arkasında, AMG RACE ENGINEER adı altında toplanarak hassas bir şekilde koordine edilmiş donanım bileşenleri ve yazılım fonksiyonları sistemi yer alıyor. Sistem, AMG RACE ENGINEER Kontrol Ünitesi olarak bilinen üç döner tuş aracılığıyla, aracın merkezi sinir sistemine doğrudan erişim sağlıyor. Bu, sürüş stiline ve sürüş durumuna göre hassas bir şekilde uyarlanabilen, daha önce ulaşılamayan bir dinamik sürüş seviyesi sağlıyor. Üç döner tuş sürücüye yönlendirilmiş olup sadece dokunarak sezgisel kullanım sunuyor. Tasarımları, hava çıkışlarının çarpıcı zincir görünümünü yansıtıyor.

Performans tutkunları için kokpit

Yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé'nin sürücü odaklı kokpit tasarımı, yüksek performans DNA'sını ilk bakışta hissettiriyor. Dijital gösterge panelindeki geniş ekran yüzeyi iki bölüme ayrılıyor: sürücü alanı ve hafifçe yolcuya yönlendirilmiş ikinci bölüm. 10,2 inçlik dijital gösterge paneli ve 14,0 inçlik multimedya ekranı tek bir yüzey gibi görünen kesintisiz bir yapı oluşturuyor. Ergonomik olarak sürücüye doğru bir açıyla konumlandırılan 14 inçlik multimedya ekranı, optimum okunabilirliği ve sezgisel kullanımı sağlıyor. Ayrıca ayrı içerik sunabilen özel bir 14,0 inçlik yolcu ekranı da sunuluyor. Bu sayede ön yolcu da sportif dijital deneyimin içine dahil olabiliyor.

Dikkat çekici zincir tasarımına sahip büyük ve yuvarlak hava çıkışları, sol ve sağ tarafta cam yüzeyle uyumlu şekilde entegre edilmiş. Ambiyans aydınlatma sisteminin bir parçası olarak, gece tasarımında istenen renklerde aydınlatılıyorlar. Galvanize hava çıkışları, metal görünümünü sofistike bir yüksek teknoloji estetiğiyle birleştirerek dijital ve analog dünyalar arasında ustaca bir köprü kuruyor.

Benzersiz tasarıma sahip orta konsol, estetik ile işlevselliği bir araya getiriyor. Orta ekranın sürücüye dönük açısını devam ettiren bu yapı; kapalı saklama bölmesine sahip bir kol dayama alanı ve akıllı telefonlar için iki adet kablosuz hızlı şarj bölmesi içeriyor. Aydınlatmalı iki bardak tutucu, sezgisel kullanım için şarj bölmelerinden akıllıca ayrılmış. Orta konsolun ön kısmında, üç boyutlu biçimde yükselen ve merkezi hava çıkışlarının etrafını çevreleyen metal görünümlü bir kanatçık yer alıyor. Sade tasarımı, gösterge panelindeki iki baskın dış hava çıkışı ile heyecan verici bir kontrast oluşturuyor.

Ön koltuklar, dikkat çekici yanal destekleriyle sportif bir sürüş deneyimi sunuyor

Yeni geliştirilen ön koltuklar, sportif ve etkileyici tasarımlarıyla dinamik virajlarda yüksek yanal destek sunuyor. Entegre başlıklara sahip opsiyonel AMG Performance koltuklar ise daha da sportif. Çarpıcı arkalıkları ile her iki koltuk tipi de motor sporlarına özgü hafiflik hissini vurguluyor. Performance koltuğunda yer alan galvaniz kaplamalı iki sırt açıklığı maksimum sportiflik hissi veriyor ve hafif yapısını öne çıkarıyor.

Özenle seçilmiş renk kombinasyonları ve süsleme seçeneklerine sahip çok sayıda bağımsız donanım konsepti, geniş kişiselleştirme seçenekleri sunarak en yüksek müşteri beklentilerini karşılıyor. Farklı koltuk döşeme seçenekleri, performans odaklı tasarımlardan konfor ağırlıklı çözümlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé ayrıca, özel MANUFAKTUR programıyla kişiselleştirme geleneğini sürdürüyor. Bu program müşterilere benzersiz renkler, malzemeler ve el işçiliğiyle hazırlanmış yüzeylerden oluşan özel bir dünya sunuyor.

Dokunsal geri bildirimli AMG Performance direksiyon simidi

Alt kısmı düzleştirilmiş ve şekillendirilmiş AMG Performance direksiyon simidi, silindir ve rocker tipi kumandalara sahip. Yumuşak deri kaplamadan, hafif karbon fiber ve kaymaz MICROCUT mikrofiber yüzeylere kadar farklı yüksek kaliteli süsleme seçenekleriyle sunuluyor. Direksiyon simidi arkasındaki kontrol kulakçıkları ise reküperasyonun hassas biçimde kontrol edilmesini ve sürücünün elinde maksimum kontrol olmasını sağlıyor.

İki adet yuvarlak AMG direksiyon simidi tuşu, sezgisel kullanımı, parlak renkli LCD ekranları ve modern simgeleriyle dikkat çekiyor. Bu sayede önemli sürüş fonksiyonları ve farklı sürüş programları, gözü yoldan ayırmadan son derece hızlı bir şekilde kontrol edilebiliyor. Ayarlama tuşun çevrilmesi veya ekran düğmesine basılmasıyla kullanılıyor. Seçilen ayar, ilgili düğmenin içine entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü ekranda gösteriliyor. Böylece ihtiyaç duyulan bilgi tam da olması gereken yerde yer alıyor.

Arka koltuk: Dört tekerlek üzerindeki konfor

Arka koltuklar standart olarak iki kişi için tasarlanmış konforlu tekli koltuklardan oluşuyor. Zemindeki iki girinti geniş bacak mesafesi yaratıyor ve doğal, rahat bir diz açısı sağlar. Arka koltuktaki yolcular yalnızca konforlu ve dik bir oturma pozisyonunun değil, aynı zamanda tatminkar bir baş mesafesinin de keyfini çıkarıyor. Opsiyonel olarak pratik bir üç kişilik arka koltuk da sunuluyor. Her iki durumda da arka koltuk sırtlıkları ayrı ayrı yatırılabiliyor. Böylece ihtiyaca uygun esnek bir iç mekan kullanımı sağlanıyor.

Panoramik Cam Tavan: Etkileyici AMG aydınlatmasıyla "SKY CONTROL"

Tek parça panoramik cam tavan, gökyüzüne açılan bir pencere olarak ferah bir alan hissi yaratıyor. Geniş cam yüzey arka cama kadar uzanıyor ve şeffaf ile opak modlar arasında geçiş yapabiliyor. Panoramik tavan, bu amaçla, ayrı kontrol edilebilen alanlara bölünmüş. Böylece müşteriler içeri girecek ışığa ve görünürlüğe kişisel tercihlerine göre karar verebiliyor. Gece olduğunda tavan, benzersiz bir ışık gösterisiyle parıldayan bir yüzeye dönüşebiliyor. Sürücü ve ön yolcunun başlarının üzerindeki aydınlatmalı AMG amblemleri ile tavan boyunca uzanan motorsporlarından ilham alan yarış şeritleri, aracın ortam aydınlatmasıyla uyumlu renklerde ışıldıyor.

Güneş radyasyonuna karşı akıllı koruma için cam yüzey standart olarak ısı yalıtımlı lamine güvenlik camından üretilmiş. Bu cam, kızılötesi ışınları yansıtan bir kaplama ve iç yüzeyinde ultra ince düşük emisyonlu (LowE) kaplama içeriyor. Bu sayede yaz aylarında iç mekanın aşırı ısınmasını önlüyor ve sıcaklıklar tatminkar bir seviyede tutuluyor. Kışın ise LowE kaplama, içerideki ısıyı kabine geri yansıtarak ısı kaybını azaltıyor. Bazı pazarlarda performans tutkunları için karbon görünümlü ultra hafif bir tavan seçeneği de sunuluyor.

Ambiyans Aydınlatması: Duyulara hitap eden ışık tasarımı

Gelişmiş ortam aydınlatması, yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé'nin içinde huzurlu bir atmosfer yaratılmasında önemli bir rol oynuyor. Gösterge panelinin üstünde yer alan kesintisiz ışık şeridi, iç mekanı zarif bir çerçeve gibi sarıyor ve geniş alanı yumuşak bir ışıkla aydınlatıyor. Ayrıca ambiyans aydınlatması, dijital gösterge paneli ile kapılar arasında uyumlu bir bağlantı kurarak kesintisiz bir ışık deneyimi oluşturuyor. Yüksek çözünürlüklü ve atmosferik ortam stilleri, ekranlar için ruh halini destekleyen arka plan temaları olarak seçilebiliyor. Dijital gösterge paneli, tuşlar ve ambiyans aydınlatmasının renk düzeni bu temalarla kusursuz biçimde uyum sağlıyor. Böylece yolcular araç içinde tamamen kişisel atmosferlerini oluşturabiliyor. Ekran tasarımı ise estetik, hassasiyet ve sezgisel kullanım açısından etkileyici bir deneyim sunuyor.

İç mekanda zarif kapı tasarımı

Serbestçe konumlandırılmış kolçaklar sayesinde kapı panelleri sade ve zarif bir görünüm sunuyor. Kapı içi kontrol tuşlarının ve elektrikli camların kontrolü kapı kolunun yapısına entegre edilmiş. Akıcı elmas kapitone tasarımlı kapı içi, bilinçli olarak tarihi yapıların dünyasından ilham alıyor. Minyatür bir koltuk formunda tasarlanan koltuk ayarlama tuşları, elmas kapitone içinde ve kolçak bölümünün üzerinde ergonomik bir konumda yer alıyor. Yatay çizgi yapısı ile hoparlör çerçeveleri uyumlu tasarıma kusursuz biçimde entegre ediliyor ve aynı yüksek kalite ve hassasiyet standartlarında üretiliyor. Burmester 3D ses sisteminde ise bu parçalar parlak paslanmaz çelikten üretilerek hem göze hem kulağa sesleniyor.

MBUX Bilgi-Eğlence Sistemi: Akıllı ve Sezgisel

Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupé'deki kullanıcı arayüzleri ve en son teknoloji Mercedes-Benz User Experience'in (MBUX) kullanımı duygusal ve sezgisel. Bu yapı, yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi'ni (MB.OS) temel alıyor. Derinlemesine entegre edilmiş bu yazılımdan buluta mimari, tüm kontrol ünitelerini ve fonksiyonları akıllı biçimde birbirine bağlıyor ve yönetiyor. Kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi için yeni geliştirilmiş farklı ekran stilleri arasından seçim yapılabiliyor. "AMG Special" stili dört farklı alt ekran sunuyor. "AMG TRACK PACE" ekran stili duruma bağlı olarak telemetri verilerini, hızlanma değerlerini veya yol verilerini gösteriyor. Bu seçenekler, anlık tüketim veya navigasyon haritası gibi alt menüler içeren zamansız "Classic" stil ile tamamlanıyor.

