Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Doodle

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İşte Google'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Doodle'ı...
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Clarice Lispector, 10 Aralık 1920 doğumlu Ukraynalı roman yazarıdır.
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Chimamanda Adichie, 15 Eylül 1977 yılında dünyaya gelen Nijeryalı yazardır.
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Mae C. Jemison, 17 Ekim 1956 yılında dünyaya gelmiş olan dünyanın ilk kadın Afrikan- Amerikan astronottur.
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Yoko Ono Lennon, Japon müzisyen ve sanatçı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve New York'ta yaşıyor. John Lennon'ın eşidir. İkinci dünya savaşı sırasında ailesiyle New York'a gelmiş, burada felsefe ve müzik okumuş ve 1960'ların başında avant-garde sanatla ilgilenmiştir.
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Zaha Hadid, Irak asıllı İngiliz vatandaşı, dekonstrüktivist mimar. Zaha Hadid 1950'de Bağdat'ta doğmuştur. Londra Architectural Association okulunda mimarlık okumadan önce Beyrut Amerikan Üniversitesinde Matematik Bölümünü bitirmiştir
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Emma Herwegh, 10 Mayıs 1817 yılında Almanya'da dünyaya gelmiş başarılı bir kadın yazardır.
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Sanmao, 26 Mart 1943 yılında Çin'de dünyaya gelen 4 Ocak 1991 yılında hayata gözlerini kapayan roman yazarıdır.
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Dame Millicent Garrett Fawcett, İngiliz feminist. İngiltere'de kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi için mücadele edenler arasında ön plana çıkmıştır.
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Mary Kom, 1 Mart 1983 yılında doğan Hindistanlı kadın Boksördür.
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NL Beno Zephine, 17 Nisan 1990 yılında dünyaya gelmiş Hintli diplomattır.
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George Sand, Fransız yazar ve romancıdır. Bazılarınca feminist olarak görülse de, kendisi bu harekete dahil olduğunu kabul etmemiştir. Büyük çapta ünlenen ilk kadın Fransız yazar olarak bilinir.
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Marina Tsvetaeva, 8 Ekim 1892 yılında Rusya'da doğan ve 31 Ağustos 1941 yılında Rusya'da dünyaya gözlerini yuman kadın şairdir.
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Frida Kahlo, 6 Temmuz 1907 yılında dünyaya gelmiş Meksikalı, sürrealist ressamdır. 13 Temmuz 1954 yılında dünyaya gözlerini yumdu.