Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Doodle

Yoko Ono Lennon, Japon müzisyen ve sanatçı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve New York'ta yaşıyor. John Lennon'ın eşidir. İkinci dünya savaşı sırasında ailesiyle New York'a gelmiş, burada felsefe ve müzik okumuş ve 1960'ların başında avant-garde sanatla ilgilenmiştir.

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George Sand, Fransız yazar ve romancıdır. Bazılarınca feminist olarak görülse de, kendisi bu harekete dahil olduğunu kabul etmemiştir. Büyük çapta ünlenen ilk kadın Fransız yazar olarak bilinir.