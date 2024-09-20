Bakan Memişoğlu: Türkiye Güvenilir Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu: Türkiye Güvenilir Sağlık Hizmeti Sunuyor

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünya sağlık hizmetlerinde güvenilir olduğunu vurguladı.

20.09.2024 17:49
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Bakan Memişoğlu: "Türkiye Dünya Sağlık Hizmetleri anlamında çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunuyor"

NEVŞEHİR - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye Dünya Sağlık Hizmetleri anlamında çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. İlk olarak Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, basın açıklaması yaptı. Bakan Memişoğlu, "Biz iyi sağlık hizmeti sunuyoruz. Ancak bu konuda bazı yanlış uygulamaların önüne geçmek için de her türlü tedbiri aldığımızı bütün toplumun bilmesini istiyorum. Nevşehir Türkiye'nin en önemli turistik yerlerinden birisi olduğu gibi aynı zamanda tarihi bir yer. Bektaşi kültürünün olduğu, Anadolu kültürünü ve güzelliklerin olduğu bir yer. Burada hem sorunları, hem sağlık sistemini, hem de sağlık tesislerini ziyaret ediyoruz. Sağlık, gerçekten Türkiye'de iyi yerlerde, daha iyi yerlerde olması için uğraşıyoruz. Aynı zamanda sağlığın teknolojisini, bilgisini üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da Anadolu'daki sağlık hizmetlerini, şehirlerimizi ziyaret ederek değerlendiriyoruz. Önceliğimiz tabii ki sağlığımızı korumak. Bu konuda da toplumumuzun yardımına ihtiyacımız var. Özellikle sigara gibi kötü beslenme gibi hareketsizlik gibi sağlığımızı etkileyecek ve zarar verecek alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz lazım. Biz onun için insanlara özellikle aile hekimliklerine ve spor merkezlerine daha çok uğramalarını istiyoruz. Hastanelerimiz de burada olduğu gibi her türlü hizmeti verebiliyor. Bazı branşlarla ilgili randevu sıkıntılarımız olduğunu biliyoruz. Burada da onların çözümü için hep beraber çalışıyoruz. Daha sağlıklı, daha huzurlu bir Türkiye için uğraşıyoruz. Bunun yanında özellikle sağlık turizmini bu bölgede daha da geliştirmek için bir çalışma da yapacağız. Çünkü buraya dünyanın her yerinden turist geliyor. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Nevşehir'in turistik yerlerinde kapasiteyi biliyoruz. ve buraya gelen turistlerle ilgili de sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulması için de çaba harcayacağız. Aynı zamanda sağlık turizmi için de bu bölgeyi, belki özel bir çalışma alanı olarak tespit edeceğiz. Ancak özellikle Kovid-19'dan sonra dünya sağlık hizmetleri anlamında Türkiye için gerçekten çok güvenilir ve iyi sağlık hizmeti sunduğu konusunda bir kanaat oluştu. Bu kanaat gerçek bir kanaat. Evet biz iyi sağlık hizmeti sunuyoruz" dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan'dan ildeki sağlık kuruluşları hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Memişoğlu: Türkiye Güvenilir Sağlık Hizmeti Sunuyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Memişoğlu: Türkiye Güvenilir Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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