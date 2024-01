Başkan Soyer, yeni yatırım ve projelerin açılışını yaptı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU tarafından İzmir'e kazandırılan 14 milyar liralık yatırım ve projelerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Soyer, burada yaptığı konuşmada "Ya İzmir'in yer altına yatırım yaparak, artık zamanını dolduran altyapımızı güçlendirecek ya da vitrini süsleyecektim. Tercihim altyapı yatırımından yana oldu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan 28 milyar liralık yatırım ve projelerin toplu açılışı, 'geleceğe miras' sloganıyla düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Soyer, "İZSU Genel Müdürlüğümüzün 28 milyar lirayı bulan yatırımlarının ulaştığı göz kamaştırıcı noktayı tarihe not düşmek üzere bu eşsiz meydanda toplandık. 28 Milyarlık yatırımımızın 11 milyarını bugün açacağımız projeler, 3 milyarını devam eden ve temelini attığımız hizmetlerimiz ve son olarak 14 milyarını ise yeni dönemde başlayacak çalışmalarımız oluşturuyor. ya İzmir'in yer altına yatırım yaparak, artık zamanını dolduran altyapımızı güçlendirecek ya da vitrini süsleyecektim. Tercihim altyapı yatırımından yana oldu. Çünkü geleceği inşa etmenin başka yolu yoktu. Yoksa bu şehir her yağmurda sel ve taşkın haberleriyle uyanmaya devam edecekti. İzmir'de insan onuruna yakışır güvenli bir yaşamı teminat altına almak için kolları sıvadık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, her biri bir devrim niteliğinde olan çok büyük işler başardık. 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı, 3 bin 200 kilometre içme suyu hattı, bin 400 kilometre kanalizasyon hattı, 3 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 8 paket atıksu arıtma tesisi, 2 atıksu arıtma tesisimizde kapasite artırımı, 5 içme suyu arıtma tesisi, 11 paket içme suyu arıtma tesisi, 1 içme suyu arıtma tesisinde kapasite artırımı ve aşırı yağışlara önlem olarak 200 noktada doğrudan müdahalelerle ürettiğimiz kalıcı çözümler. Tüm bunlar İzmirli'nin can ve mal güvenliği için yaptığımız hizmetlerdir" dedi.

"İzmir'in koku sorunu artık tarihe karıştı"

Körfez'deki kirliliğin ve koku sorununun en temel sebeplerinden birisinin birleşik sistemler olduğunu aktaran Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, her yağışta birbirine karışan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırdık. 2019'a kadar İzmir tarihi boyunca 600 kilometrelik yağmur suyu kanalı yapılmıştı. Biz sadece dört yılda 300 kilometre yeni kanal inşa ettik. 2024 yılında bu rakam en az 400 kilometreye ulaşacak. Bunu yaparken elbette bazen vatandaşlarımızın konforunu bozduğumuz noktalar oldu. Yollarda yaptığımız kazılardan dolayı zaman zaman verdiğimiz rahatsızlığın farkındayız. Fakat kentimizi dirençli bir altyapı ağına kavuşturmanın, sel ve taşkınlardan korumanın başka bir yolu yok. Artık, İzmir'in atık suları arıtma tesislerine, yağmur suları ise hiç kirlenmeden doğrudan Körfez'e akıyor. Yağmur sularının arıtma tesisine gelmesini engelleyerek hem işletme maliyetlerini düşürdük hem tesislerin ömrünü uzattık. İzmir'in koku sorunu artık tarihe karıştı. Bunu başarmak için bugüne kadar üstüne sürekli bant yapıştırılan ve her yağmurda yeniden kanayan o yarayı iyileştirdik. 7 milyar TL'lik bir yatırımla, bugünün gençleri torun sahibi olduğunda dahi çalışacak bir sistem kurduk. İzmir'in 50 yılını garanti altına aldık. Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projemiz kapsamında kentimizin kritik noktalarından Buca ilçemizde tarihi öneme sahip bir altyapı projesi yürütüyoruz. Bugün yağmur suyu ayrıştırma hatlarının 300'üncü kilometresinin açılışını hep birlikte yapacağız."

"İzmir körfezi yeniden masmavi, pırıl pırıl"

Bugüne kadar İzmir genelinde 30 ilçede yapılan ayrıştırma hattı haritasına dair bilgiler aktaran Soyer, " Aliağa'da 6, Balçova'da 6, Bayındır'da 8, Bayraklı'da 16, Bergama'da 2, Bornova'da 5, Buca'da 13, Çeşme'de 3, Çiğli'de 30, Foça'da 5, Gaziemir'de 3, Karabağlar'da 17, Karaburun'da 25, Karşıyaka'da 10, Kemalpaşa'da 28, Konak'ta 41, Menderes'te 5, Menemen'de 35, Ödemiş'te 1, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 8, Tire'de 1, Torbalı'da 5 ve Urla'da 24 kilometre. Bu haritadaki yatırımların çok büyük kısmı doğrudan Körfezi etkiliyor. İzmir körfezinin yeniden masmavi, pırıl pırıl olması anlamına geliyor. İzmir'in refahının artması anlamına geliyor. İzmir'in 50 yıllık hayalinin gerçek olması anlamına geliyor. Bu hayal, İzmir Körfezi'ni yeniden yüzülebilir hale getirmek. Son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla birlikte, analiz sonuçları gösteriyor ki, bu meselede hayal etmenin çok ötesine geçtik" ifadelerine yer verdi.

"Dev adımların hiçbiri enflasyondan etkilenmeyecek"

Gerçekleştirilen atık su arıtma tesisi yatırımlarına da değinen Başkan Soyer, "İzmir için aşkla çalıştığımız 5 yılda, 974 milyon 520 bin TL'lik büyük bir yatırımla 3 yeni atık su arıtma tesisi ve 8 yeni paket atık su arıtma tesisini şehrimize kazandırdık. 3 atık su arıtma tesisimizde ise kapasite artırımı gerçekleştirdik. İleri Biyolojik Teknoloji ile çalışan Avrupa standartlarında arıtım yapan Foça Gerenköy Mordoğan ve Kemalpaşa Ulucak Atık Su Arıtma Tesislerimizi hizmete açtık. Atık suların İzmir'in denizini, akarsularını, toprağını kirletmesine müsaade etmedik. Urla Özbek, Buca Sebze Meyve Hali, Buca Balık Hali, Aliağa Çıtak, Bergama Süleymanlı, Torbalı Karakuyu, Çeşme Toki, Bergama Yukarıbey'de paket arıtma tesisleri kurduk. Torbalı, Ayrancılar Yazıbaşı ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisleri'nin kapasitelerini artırıyoruz. 4 milyar 187 milyon liralık yatırımla atık suların tesislerimize ulaşmasını sağlayacak bin 400 kilometre kanalizasyon hattı inşa ettik. Bu tarihi günde, sizlere Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2'nci etabının inşaatını tamamladığımızı ve mekanik montajını da tamamlayarak çok yakında hizmete alacağımızı da müjdelemek istiyorum. İzmir Körfezi için attığımız dev adımların hiçbiri, yaşadığımız enflasyondan ve ekonomik krizden asla etkilenmeyecek" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.