 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de Filistin'e Destek Açıklaması

Çanakkale'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı basın açıklamasıyla protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu adına yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarına dikkat çekildi ve uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

13.01.2024 - 14:12,
Abone Ol

Van Filistine Destek Platformu üyeleri tarafından İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için acil ve süresiz ateşkes çağrısı yapıldı.

Van'daki sicil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Filistine Destek Platformu üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya geldi. Burada "Gazze İçin Acil Ateşkes" temasıyla bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını platform adına okuyan M. Garip Cesur, insanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini belirtti. İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini ifade eden Cesur, "Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor. ABD İngiltere Almanya ve Fransa'nın desteğiyle yürütülen bu işgal Ortadoğu'nun haritalarını değiştirme amacını taşıyor. Son bilgilere göre Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp durumdadır. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de, siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti" dedi. - VAN

Çanakkale\'de Filistin\'e Destek Açıklaması
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Filistin, İsrail, Gazze, Van, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Genel, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çanakkale'de Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika


14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:42:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Filistin'e Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement