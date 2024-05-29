Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, coğrafi işaretli ürünleri ihya eden projelere destek verdi

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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu: "Coğrafi işaretli ürünlerimizi tekrar ihya eden pek çok projeye imza attık"

KOCAELİ - Doğu Marmara Bölgesi'nde yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla destek başvurusunda bulunan projelerin 5'i başarılı bulundu. Destek için imzalar atılırken Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, "Kırdan kente göçü tersine çevirmek, işlenmemiş, unutulmaya yüz tutmuş tarlalarımız, coğrafi işaretli ürünlerimizi tekrar ihya eden pek çok projeye imza attık" dedi.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi'nde yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından çeşitli destek mekanizmalarıyla faaliyetler yürütülüyor. Ajans, kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan teknik destek programıyla projelere destek veriyor. 15.'si bu sene yürütülen Teknik Destek Programı kapsamında 2010 yılından bu yana toplamda 14 milyon TL'ye yakın kaynak tahsis edildi. Bu kaynak ile şu ana kadar 887 proje desteklenerek, projelerle birçok farklı temada danışmanlık ve eğitim hizmetleri verildi. 2024 yılı için bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için 10 milyon TL tutarında kaynak tahsis edildi. 2024 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi kapsamında bölgeden 7 proje başvurusu alındı. Bölgenin insan kaynağı, kurumsal kapasite, üretim ve hizmet kalitesi ile dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunan toplamda 5 proje, gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından yapılan teknik ve nihai değerlendirmenin sonucunda başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan projeler için bugün Kocaeli'de imza töreni düzenlendi.

"Unutulmaya yüz tutmuş tarlalarımız, coğrafi işaretli ürünlerimizi tekrar ihya eden pek çok projeye imza attık"

Düzenlene imza töreninde konuşan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, "Devam eden pek çok projemiz var. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı potansiyeli yüksek bir bölge. Burada çok sayıda üniversitemiz teknoparkımız, OSB'miz, limanlarımız, serbest bölgelerimiz mevcut. Biz de ajans olarak bölgemizdeki yerel yönetimler, üniversiteler, teknoparklarla, sanayicilerle bu potansiyeli elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu da zaten rakamlara yansıyor. İSO'nun her yıl ilan ettiği en büyük 500 sanayi kuruluşunun 139 tanesi bölgemizde üretim yapıyor. Türkiye'deki ihracatın en yükseği İstanbul'dan sonra bölgemiz yer alıyor. Vergi tahakkukunda İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. Tahsilatta yüzde 90'ın üzerindeyiz. Dolayısıyla bu bölge üretimin, sanayinin inovasyonun üssü. Biz de buradaki sanayinin daha da güçlenmesi için, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi için İkiz dönüşüm çalışmalarına bütçemiz doğrultusunda büyük destek sağlıyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm önceliğimiz. Son 6 yıldır nitelikli istihdamı güçlendirme konusunda önemli çalışmalar yaptık. Kocaeli'de İMES (İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi), Yalova'daki eğitim merkezimiz, Sakarya, Düzce, Bolu'da, bölgemizdeki sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü temin etme, yetiştirmeye yönelik pek çok projeye imza attık. Pandemi sonrasında da SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) sürecinde kırsal kalkınmayı, üretici kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, gıda tedarikini güçlendirmeye yönelik pek çok projemiz tamamlandı. Kırdan kente göçü tersine çevirmek, işlenmemiş, unutulmaya yüz tutmuş tarlalarımız, oradaki coğrafi işaretli ürünlerimizi tekrar ihya eden pek çok projeye imza attık" diye konuştu.

5 projeye imza atıldı

Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başarılı olan projeler: Teknoparkta Dijital Yetkinlik Geliştirme Projesi (GOSB Teknopark A.Ş), Bolu İli Yaşlı Profili ve Eğitim İhtiyacı Araştırması Projesi( Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi), Sağlık Kurumlarında Yalın Değişim Çalışmaları İçin Master Plan Hazırlanması Projesi ( Bolu İl Sağlık Müdürü), Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi (Gebze Belediyesi), Sakarya'nın Offshore (Açık Deniz) Teknolojileri Potansiyelinin Tespit Edilmesi Projesi (Girimci İşadamları Vakfı Sakarya Şubesi) olarak 5 proje için imzalar atıldı.