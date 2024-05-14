Fatih'te '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi - Son Dakika
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Fatih'te '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi

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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü işbirliğinde '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen şenlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi. Etkinlikte, katılımcılara balık ekmek ve pamuk şeker ikram edildi. Engelli çocukların ve vatandaşların eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

14.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:54
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Fatih'te '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü işbirliğinde '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi. Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen şenlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fatih Belediyesi, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü işbirliğinde '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Fatih Belediyesi Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. 39 ilçeden bin 100 engelli birey ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinlikte, katılımcılara balık ekmek ve pamuk şeker ikram edildi. Etkinlik için özel gösteriler hazırlayan öğrenciler, hem sahne performanslarını gösterdi hem de 20 adet kurulan spor parkurunda eğlencenin tadını çıkardı. Engelli çocukların ve vatandaşların eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Hem eğlendiler hem de sahne performanslarıyla kendilerini doyasıya ifade etme fırsatı buldular"

Etkinlik hakkında konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun,"6. Geleneksel Engelliler ve Spor Şenliği'ni gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fatih Belediye, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü destekleriyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bugüne özel hazırladıkları sahne performanslarını sergiledi. Aylardır bugüne hazırlanıyorlardı. Halk oyunları gösterileri, ana sınıfı gösterisi, spor gösterileri olmak üzere birçok etkinlik için hazırlandılar ve çocuklarımız kendi performanslarını sahnede gerçekleştirdiler. 20 tane spor alanı oluşturduk. Mini golf, futbol, masa tenisinden okçuluğa kadar birçok alanda deneyimleri yaşadılar. Hem eğlendiler hem de sahne performanslarıyla kendilerini doyasıya ifade etme fırsatı buldular. Aileleri ile beraber davet ettik. Bugün 6'ıncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1.'sini düzenlediğimizde 120 öğrenci katılmıştı. Bugün bin 100 sayısına ulaştık. Gerçekten büyüyerek giden bir etkinlik. Amacımız burada tamamen mutlu ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamaktı. Onu da başardığımıza inanıyoruz. Fatih ilçesiyle başladığımız etkinliğimize bugün 39 ilçeden bütün özel eğitim gruplarını davet ettik. Bugün 15'i aşkın ilçeden de katılım sağlandı. Güzel bir gün geçirdiler. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

"Çocuklarımız bu tür eğlencelere geldikleri zaman dünyalar onların oluyor"

2 engelli çocuğunu eğlendirmeye getiren anne Seyide Yonar, "Benim 2 tane engelli kızım var. Biz fizik tedavi görüyoruz. Bize o kadar güzel eğlenceler sunuyorlar ki Allah razı olsun. Bizim çocuklarımız bu tür eğlencelere geldikleri zaman dünyalar onların oluyor. Geliyoruz burada oynuyorlar. Eve gittiğimizde kahkahalarla gülüyorlar. Ben ağladığım zaman anne ağlama diyorlar. Allah fizik tedaviden, belediye başkanımızdan öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bizim çocuklarımıza güzel imkanlar sundular. Okul, özel eğitim, bakım evleri gibi güzel hizmetler sundular. Fizik tedavi açıldığından bu yana ben çocuklarımı hep getiriyorum. Eğlencede halk oyunları oynadılar. Burada ne gerekiyorsa yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Böyle etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor"

Etkinlikte çok eğlendiğini ifade eden engelli adayı Gülay Nayır, "Böyle etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor. Devamını istiyoruz. Her zaman olunca mutlu oluyoruz. Severek geliyoruz. Bizim için değişiklik oluyor. Bunlar zaten istediğimiz şeylerdi. Çok güzeldi, arkadaşlarla eğlendik. Mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"Benim dünya 3'üncülüğüm, 2'inciliğim ve 1'inciliğim var"

Etkinliğe katılan milli sporcu Merve Uzun, "Benim dünya 3'üncülüğüm, 2'inciliğim ve 1'inciliğim var. İtalya, Portekiz, Güney Afrika, Finlandiya ve Çekya'ya gittim" dedi.

" Antalya'da, Portekiz, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti'nde madalya aldım"

Milli sporcu Rıdvan Yalçın ise, "23 yaşındayım. Her gün antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımı bazen kendim yapıyorum. Şınav çekiyorum. Antalya'da, Portekiz, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti'nde madalya aldım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin" diye konuştu.

Fatih\'te \'6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği\' düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fatih'te '6. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

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