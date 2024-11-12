Foça'da Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması - Son Dakika
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Foça'da Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması

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Foça'da 11-17 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen uluslararası keskin nişancı yarışması başladı.

12.11.2024 12:07
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Foça Uluslararası Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması başladı

İZMİR - İzmir'de Foça'da, Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez ulusal ve uluslararası düzeyde 11-17 Kasım 2024 tarihleri arasında toplam yedi gün sürecek 6.'ncı Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığındaki açılış törenine Aydın Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, JAVDES Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu, Milli Sporcu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç ile yarışmacılar katıldı.

Yarışmaya dost ve müttefik 15 ülkeden 22 unsur katılım sağlıyor. Bunlar, 1 Arnavutluk, 3 Belçika, 1 Bulgaristan, 2 Cezayir, 1 İspanya, 1 İtalya, 1 Kazakistan, 2 KKTC, 1 Libya, 1 Makedonya, 1 Moldova, 1 Özbekistan, 2 Pakistan, 2 Sırbistan ve 2 Suudi Arabistan. Gözlemci olarak da Azerbaycan ve Katar ülkeleri yer alıyor.

Kuvvet komutanlıklarından ise 1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 3 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığından 2 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 unsur olmak üzere toplam 9 unsur katılıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlıklarından 21, Jandarma Komando Tabur Komutanlıklarından 73 ve Jandarma Özel Operasyon Tabur Komutanlıklarından 4 olmak üzere toplam 98 görevli arasında 09- 10 Kasım 2024 tarihlerinde "Ön Eleme Yarışması" yapıldı. Ön eleme yarışması sonucunda en iyi dereceyi elde eden ilk 9 unsur ön elemeyi geçti.

Yarışma yerli ve yabancı yarışmacı olarak toplam 129 görevli 258 keskin nişancı; katılımcı ve gözlemci olarak yerli ve yabanca 170 kişi olmak üzere genel toplamda 428 kişinin katılacağı belirtildi.

Bu arada, yarışmanın yapıldığı J. Alb. M.Remzi Kızılsu Atış Alanı bölgesinde; Canik, FZK Mühendislik, MKE, Önder Savunma, Anafarta, Aselsan, Başarı Global, Petlas, Javtech, Kale Kalıp, Wolftrap, Yayla, İdpa Track, Ata Defense, Savhatek, Lazersan, CES, Dasal, Huğlu, Öztek Tekstil, DMA, Ges Mühendislik, Hiza, Knife, Breadnes, GönSavunma, Atakom, Şevketoğlu Savunma, Gürbüz Trade, Turaç olmak üzere toplam yerli ve milli silah, araç ve gereç sanayii firması tarafından stant açmak suretiyle geliştirmiş oldukları yerli ve milli silah, araç ve gereçler sergi açtı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Foça'da Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması - Son Dakika

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