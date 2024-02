Genel

Kayseri'nin en büyük tesisi açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Aileyi güçlendirmeyi ve toplum refahını sağlamaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz"

KAYSERİ - Kocasinan Belediye tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kazandırılan ve özelliğiyle Kayseri'nin en büyüğü olan Kocasinan Akademi sosyal tesisin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Başkan Çolakbayrakdar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla çok önemli yatırımlar yaptığını ve projeleriyle öncülük ettiğini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kendileri Kocasinan ve Kayseri'ye kattığı değerlerle sosyal belediyecilik anlayışının çok önemli örneklerini gerçekleştiriyor. Aile bireylerine sıcak bir ortam sunan Kocasinan Akademi'nin mimari belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek bir ilçe oluşturmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan, yüzölçümü bakımından merkezdeki en büyük ilçedir. Merkezde yapılaşmasını tamamlamış imarlı mahalleler ve imarı yenilemeye ihtiyacı olan mahalleler, bir diğer taraftan da zamanında imarsız bir hareketle bugünlere kadar gelmiş gecekondu imarsız yapıların olduğu mahalleler var. Özellikle şükür Allah'a ilçe belediyesi olarak bizimki gibi kentsel dönüşüm yapan ikinci bir belediye Türkiye'de yok. Kentsel dönüşümü, kendi imkanlarımızla kendi ölçeğimizde ve kendi belediyemizdeki personelle yapıyoruz. Bu noktada kentsel dönüşümle çehresi değişen Ertuğrulgazi Mahalle'mize Kayseri'nin en büyük tesisini kazandırdık. Kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapıyoruz. Kamuda en büyük asfalt plentimiz, Kayseri'de tek olan taş ocağımız, freze aracımız yanı sıra dünya standartlarının kriteri olan kişi başı düşen yeşil alanı olarak ikiye katladık. Yani rutin belediyeciliği en iyi şekilde yapıyoruz ve sıra dışı farklı belediyecilik alanında da örnek hizmet üretiyoruz" diye konuştu. İlçeye toplam 41 tesis kazandırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkesin içerisinde kendine yer bulabildiği; spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, sanatsal yeteneklerin gün yüzüne çıktığı, yeni becerilerin kazanıldığı, eğitim ve öğrenim programlarının yürütüldüğü, spor branşlarında şehrimize madalyalar kazandıran sporcuların da yetiştiği geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimiz hemşerilerimizin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği, nitelikli zaman geçirdikleri mekanlar haline geldi. Önceliğimiz aile, çocuklar ve kadınlardır. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede 41 adet sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Bugün burada Kayseri'mizin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi sosyal tesisinde her alanda hizmet vereceğiz. Bu bölgede 100 bine yakın hemşehrim yaşıyor. Bu tesis için 9 bin üzerinde ön kayıt alınmıştır. Tesisin kapasitesi 3 bine yakındır. 3 katı ön kayıt alan tesisimiz demek ki doğru yatırım yapılmıştır. Kocasinan Akademi, artık aile akademisidir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bölgeye yeni bir sosyal tesis daha kazandıracaklarının müjdesini vererek; "Kocasinan'a 41 tesisten dolayı 41 kere maşallah diyorum. Birçok alanda ilimizde devasa hizmetler yapılmaktadır. Bundan dolayı başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da; "Önceliğimiz, insana olan yatırımdır. Çocuklarımızın gelecekte daha güzel ortamlarda yaşaması için belediyelerimiz çok güzel örnekleri ortaya koyuyorlar. Hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbirliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bakanlık olarak aileyi güçlendirmeyi ve toplum refahını sağlamaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini kaydederek; "Türkiye; milletimizin inancı ve çabasıyla 100 yıllık hikayesinde her alanda yükselen bir değer haline geldi. Türkiye Yüzyılı ise ülkemizin artık dünya çapında büyük bir güç olacağının işaretini veriyor. Hiç şüphesiz cumhurbaşkanımızın siyasi dehası, sağlam iradesi ve cesaretiyle büyük bir şahlanış yaşadık. 20 yılı aşkın sürede kadın erkek, genç yaşlı hep birlikte büyük bir emek sarf ettik. Çok şükür ki emeklerimizden güzel sonuçlar alıyoruz. Tek bir vatandaşımızı geride bırakmadan gelemeyene giden, alamayana veren, her zaman şefkatle halkını kucaklayan bir siyasi anlayış içinde milletimize hizmet ettiğim için çok mutluyum. Devlet, millet el ele verdiğimiz sürece çok daha büyük başarılara imza atacağıma yürekten inanıyorum. Bakanlık olarak aileyi güçlendirmeyi ve toplum refahını sağlamaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken yerel yönetimlerimiz bizim en yakın yol arkadaşlarımız. Halkımızın ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve hizmetlerimizi değerlendirmek için belediyelerimizle her zaman temas halindeyiz. Sizlerin kıymetli görüşleri ve belediye başkanlarımızla istişarelerimiz sonucu yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bugün Kayseri şehrimizin en büyük sosyal tesisi olan Kocasinan Akademi'yi hep beraber açıyoruz. Belediyemizin şehrimize kattığı 41. sosyal tesisimiz Kayserili tüm hemşehrilerimizi, kadın erken, genç yaşlı, çoluk çocuk herkesi ağırlamaya hazır. Kocasinan Akademi, Ertuğrulgazi Mahallesinde işte, okulda, farklı nedenlerle birbirinden ayrı kalmış aile üyelerini bir araya getiriyor. Aile bağlarını güçlendiren, iletişimi pekiştiren çok sıcak bir ortam oluşturuyor. Ayrıca kadınlar için mesleki eğitim kurslarıyla çalışma hayatına katılabilecekleri imkan sağlıyor. Tesisimizde annelere eşlik eden çocuklarımıza özel gündüz bakım hizmeti ve aktivite alanları da mevcut. Ayrıca gençlerimizin sınav hazırlıklarına destek veren ve işe girişlerini kolaylaştıran eğitimler de veriliyor. Sosyal politikalarımızın birbirinden güzel yansımaları olan bu değerli hizmetlerin halkımıza ulaşmasına öncülük eden Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendileri Kocasinan ve Kayseri'ye kattığı değerlerle sosyal belediyecilik anlayışının çok önemli örneklerinden birini gerçekleştiriyor. Kadın kooperatifleri ve yöresel ürünlerin yetiştirilmesi için özel destekler veriyor. Kayseri'de tarımı canlandıran teşvikleriyle geleceğimize de yatırım yapıyor. Başkanımızın 31 Mart yerel seçimleriyle başlayacak yeni dönemde de çalışmalarını en güzel şekilde sürdüreceğine inancımız tam" dedi.

"Aile yapımızı her türlü riskten korumaya devam edeceğiz"

"2024, yerel yönetimlerde de Türkiye Yüzyılı'nın başladığı yıl olacak. Bu dönem, belediyecilikte 30 yıla ulaşan tecrübemizle, gerçek belediyecilik anlayışını sürdüreceğiz" diyen Bakan Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü; "Güçlü sosyal belediyecilik anlayışımızla aile yapımızı her türlü riskten korumaya devam edeceğiz. Bütün yönleriyle yaşayan şehirler için hizmet vizyonumuzu sürekli geliştirecek, tüm toplumumuzun gücüne güç katacağız. Çünkü biz büyümenin ve gelişmenin her şeyden önce yerelde başladığına inanıyoruz. Bu inançla halkımızın sesine kulak verecek, hep beraber hiç durmadan, yılmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan, destekleri ve dualarıyla her zaman yanımızda olan milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda ülkemizin kalkınma hızına önemli katkılar sunan tüm Kayserili ve Kocasinanlı hemşehrilerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum; biz de size çok yakınız. Kayseri- Ankara yan yanayız. Gerek Kocasinanlı hemşehrilerimizin ihtiyaçları gerekse Kayseri belediyelerimizin tüm çalışmaları için sizlerle iş birliğine hazırız."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.