Genel

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya araçları ile gelen tatilcilerin dönüşü Kurban Bayramı'nın son gününde başladı. Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Marmaris'te tatil yapan ve sabah saatlerinde otellerinden ayrılan tatilciler Menteşe ilçesi girişinde uzun kuyruk oluşturdu.

15 Haziran'da başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 4 milyon yerli turist Muğla'nın dünyaca ünlü Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi tatil beldelerine geldi. 9 günlük resmi tatilde özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilini Bodrum ilçesi dışında Marmaris, Fethiye gibi ilçelerde değerlendiren özel sektör çalışanları sabah saatlerinde otellerinden ayrılarak Menteşe eski bölge trafik kavşağında yoğunluğa neden oldu. Ankara ve civarı illere gidecek araç sürücüleri Menteşe akıllı kavşaktan Denizli istikametine seyrederken, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler ise Aydın istikametine hareket etti.

Kamuda çalışan tatilcilerin resmi tatilleri Pazar günü sona erecek olması nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri Muğla'nın kara yollarında yoğunluk oluşturması bekleniyor.