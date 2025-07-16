15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'ncu yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında Fatih Camii'nde toplanan kalabalık, Anıt Park'a kadar mehter takımı eşliğinde açılan bayraklarla birlikte yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'ncu yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Garnizon komutanları katıldı. Fatih Camii'nde toplanan vatandaşlar, Fatih Anıt Park'a kadar bayraklarla ve mehter takımıyla birlikte yürüdü. Kortej sonunda Anıt Park'ta Fatih Belediyesi mehter takımının hazırladığı konser ilgi ile izlenirken, programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunarak, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

"MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZIN ZAFERİDİR"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "15 Temmuz, birliğimize ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişimini püskürten bir milletin destan yazdığı günün adıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 15 Temmuz sadece bir hain örgütün değil içerisinde yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planının bozulduğu gecedir. Bugün de bu yılki anmalarının sloganı olan 'Zaferin Adı Türkiye'dir. Bu zafer vatanın dört bir yanında İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Anadolu'da ay yıldızlı bayraklarıyla sokağa inen meydanları dolduran milli iradeye canı pahasına sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın zaferidir" dedi.

"KENDİNİ SOKAĞA ATAN İNSANLARIN VARLIĞI, KARARLILIĞI BU İŞİN BAŞARILI OLMASINI ENGELLEDİ"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Kurumlarımıza sızan, insan kaynağımızı çalan, zekatlarımızı çalan, fitrelerimizi çalan, en kıymetli duygularımızı çalan bu yapı günün birinde maalesef darbe teşebbüsü ile Türkiye'yi bir işgalle karşı karşıya getirmeye çalıştı. Aslında her şeyi hesap edilmişti, kendi yayın organlarında şunu diyorlardı, 'Bir düdük çaldığınızda Türk milleti evinden çıkmaz, kimse dışarı çıkmaya cesaret edemez kimse bu müdahalenin karşısında duramaz' dediler ve buna inandılar.

Hesap etmedikleri nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan milletimizin feraseti, duası. Kurumların içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere emniyetin içerisinde, jandarmanın içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özetle toplumun her kesiminde namuslu, haysiyetli, vatansever insanların varlığı aslında kurumlara sızan ve bu müdahalede bulunan kişileri yine durduran, bu kurumların içerisindeki namuslu insanlar.

Özetle askerin içerisindeki kahramanlar, polisin içerisindeki kahramanlar, milletimizin içerisindeki kahramanlar hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasından giderek onun meydanlara davet ettiğini duyup meydanlara çıkan, dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın ilk açıklamasıyla kendini sokağa atan insanların varlığı, kararlılığı bu işin başarılı olmasını engelledi" şeklinde konuştu.