15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz gecesi şehit olan İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi yapıldı. Boğazdaki korteje 253 tekne katıldı.
15 Temmuz Derneği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yapıldı.
Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti - Son Dakika
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