Sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu: 7 ilde yakalanan 80 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Sahte trafik kazalarıyla sigorta vurgunu: 7 ilde yakalanan 80 şüpheli adliyede

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında 76 trafik kazası kurgulayarak 17 sigorta şirketinden haksız tazminat aldığı belirlenen çeteye operasyon yapıldı. Adana'nın yanı sıra Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'daki baskınlarda 87 kişi gözaltına alındı, adreslerde Kalaşnikof tüfek ve ruhsatsız tabancalar bulundu. 8 kişi serbest bırakılırken 80 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA merkezli 7 ilde, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 88 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı, 80'i ise adliyeye sevk edildi.

4 YILDA 76 KAZA KURGULADILAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen çeteyi tespit etti. Şüphelilerin bu dönemde 76 trafik kazası kurguladıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Kimlikleri saptanan 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADRESLERDEN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim'de çok sayıda adrese şafak vakti yapılan baskınlarda 87 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 80 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Yolsuzluk hırsızlık her bir bireyin ruhuna işlemiş ülkenin geleceği için getir idam cezasını sallandır hepsini 0 0 Yanıtla
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