19 İlde Devlet Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 İlde Devlet Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Siberağ-9' operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

04.10.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim" suçlarına yönelik "Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon'da "Siberağ-9" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 4 gün içinde yakalanan 115 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği ve 96'sının işlemlerine devam edildiği bilgisini veren Yerlikaya, 36 milyon lira değerindeki 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi konulduğunu, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı.

Siber suçlar ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 İlde Devlet Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
07:45 İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye’nin de adı geçiyor İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
15:08 Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı Büyük umutlarla sezona başlayan dizi erken final kararı aldı
14:50 Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi Turist kafilesindeki erkekler camide etek giyip gezdi
14:49 Emirates Havayolları, Orta Doğu’daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim’e kadar iptal etti Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti
14:43 TOGG’un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı TOGG'un yeni modelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
14:04 İsrail saldırıları sonrası Lübnan’dan kaçan 1000 kişi Mersin’e ulaştı İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 09:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: 19 İlde Devlet Operasyonu: 115 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement