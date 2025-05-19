19 Mayıs Törenleri Adana ve Mersin'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

19 Mayıs Törenleri Adana ve Mersin'de Kutlandı

19 Mayıs Törenleri Adana ve Mersin\'de Kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs törenleri gerçekleştirildi, ödüller verildi.

19.05.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sporcu, öğrenci ve vatandaşların da yer aldığı kortej, İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Buradaki programda konuşan Loğoğlu, "19 Mayıs, milletimizin en zor şartlarda dahi azmi ve manevi gücüyle askeri ve teknik gücü yüksek devletleri mağlup edebileceğinin ispat günüdür." dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren gençlere ödül verildi.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Mersin

Mersin'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'in Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı programda öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Hatay

Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından Hatay Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Masatlı, törenin ardından gazetecilere, Türkiye'nin bağımsızlığını, kültürünü ve tarihini gençlerle korumaya devam edeceklerini söyledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Masatlı, "Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm çalışma ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Osmaniye

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm pistinde düzenlenen törende katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Sporcuların Vali Erdinç Yılmaz'a Türk bayrağı takdim ettiği programda, öğrenciler şiir okudu ve jandarma ekipleri de dedektör köpeklerle gösteri yaptı.

Programa Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Osmaniye, Gençlik, Kültür, Mersin, Güncel, Hatay, adana, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Törenleri Adana ve Mersin'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:56
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı
Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
19:42
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 14:50:48. #7.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Törenleri Adana ve Mersin'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.