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2023, Filistin için en ölümcül yıl oldu - Son Dakika
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2023, Filistin için en ölümcül yıl oldu

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 2023 yılının 1948'den bu yana en fazla sayıda kaybın verildiği yıl olduğunu duyurdu. Büronun açıklamasına göre, 2023'te öldürülen 22.404 Filistinlinin çoğu, Hamas ile İsrail arasında patlak veren çatışma sürecinde hayatını kaybetti. Öldürülenlerin büyük bir çoğunluğu Gazze'de bulunurken, Batı Şeria'da da 319 Filistinli öldürüldü.

2023, Filistin için en ölümcül yıl oldu
02.01.2024 - 12:26,
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GAZZE, 2 Ocak (Xinhua) -- Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, 2023 yılının 1948'ten bu yana en fazla sayıda kaybın verildiği yıl olduğunu duyurdu.

Bürodan Pazar günü yapılan açıklamaya göre 2023'te öldürülen 22.404 Filistinlinin 22.141'i, Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim 2023'te patlak veren çatışmayla başlayan süreçte hayatını kaybetti.

Yaklaşık 9.000'i çocuk ve 6.450'si kadın olmak üzere öldürülen Filistinlilerin yüzde 98'inin Gazze'de olduğunu kaydeden büro, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da da 319 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua
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Batı Şeria, Filistin, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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